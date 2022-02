Une action collective contre Québec pour mettre fin à la discrimination de la DPJ au Nunavik

Lucy Tookalook et Tanya Jones, deux femmes qui se présentent comme des « survivantes de la DPJ au Nunavik » veulent « mettre fin à la discrimination des enfants inuits » et protéger les prochaines générations.

Pour ce faire, elles intentent une action collective contre le gouvernement du Québec et du Canada pour ce qu’elles allèguent être « des décennies de sous-financement illégal et discriminatoire des services de protection de la jeunesse et d’autres services essentiels destinés aux enfants qui vivent au Nunavik ».

La demande d’autorisation pour exercer une action collective a été déposée lundi à la Cour supérieure du Québec par les cabinets d’avocats Sotos Class Actions, Kugler Kandestin et Coupal Chauvelot. « Nous sommes confiants que ça va être autorisé », affirme l’avocat William Colish.

Dans le document, qui fait une quarantaine de pages, les deux demanderesses présentent leur parcours difficile. À peine sortie du ventre de sa mère, en 1975, Lucy Tookalook a été séparée de sa mère « pour des raisons inconnues ». Tanya Jones, elle, a été retirée de sa famille dans les années 1980 à l’âge de trois ans. Elles allèguent toutes deux avoir vécu des abus « horribles » dans le système de la DPJ qui devait plutôt les protéger.

« Ni l’une, ni l’autre n’ont reçu de soutien en matière de santé mentale — ni aucune autre forme de soutien d’ailleurs — pour faire face au traumatisme d’avoir été arraché à leur famille et maltraité », indique le document. « Abandonnées par un système dysfonctionnel, sous-financé et discriminatoire, les deux demanderesses ont eu recours à l’alcool et à la drogue dès l’âge de neuf ans pour faire face à leur traumatisme ».

Et elles ne sont pas les seules, prétendent les avocats qui portent le dossier devant les tribunaux. « Un nombre disproportionné d’enfants inuit confrontés à la DPJ au Nunavik ont été gravement négligés, écrivent-ils dans la requête. Alors que plusieurs ont été inutilement retirés de leurs familles, d’autres, qui avaient réellement besoin d’être protégés, ont simplement été ignorés par l’État. »

Le document précise que « ce n’est pas la faute individuelle des travailleurs des services à l’enfance du Nunavik, lesquels, dans la majorité, faisaient de leur mieux », mais bien celle d’un « sous-financement systématique » qui les empêchait d’offrir les soins dont les enfants avaient besoin.

Les allégations des procédures judiciaires n’ont toujours pas été prouvées, et les défendeurs n’ont pas encore eu l’occasion de faire valoir leur point devant les tribunaux.

Responsabilités partagées

Depuis la signature de la Convention de la Baie James et du Nord québécois en 1975, Québec et Ottawa se partagent la responsabilité des services publics offerts au Nunavik. Or, les deux paliers de gouvernement ont « violé des droits fondamentaux des membres du groupe, notamment leur droit à l’égalité, en négligeant d’offrir des services de protection de la jeunesse, des soins de santé et d’autres services sociaux essentiels d’un niveau comparable à ceux que reçoivent les autres enfants canadiens », allèguent les avocats.

Les gouvernements ont pourtant été avertis à maintes reprises des graves problèmes qui sévissent au Nunavik, insistent les avocats qui présentent de nombreux rapports publiés au fil des années, dont celui de la Commission des droits de la personne et du droit de la jeunesse en 2007 et celui de la Commission Viens, en 2019. « Au lieu de s’attaquer à ces échecs chroniques, les deux paliers de gouvernement ont fui leurs responsabilités et se sont renvoyé la balle comme si ni l’un ni l’autre n’avait compétence et / ou le devoir d’agir pour les enfants du Nunavik », plaident les avocats.

Ils réclament un montant qui peut aller entre 40 000 $ et 300 000 $ pour chaque membre du recours collectif ainsi que des dommages et intérêts punitifs. Sont représentés les enfants inuits du Nunavik qui ont fait partie du système de protection de l’enfance entre 1975 et aujourd’hui, ceux qui ont été confrontés à un manque de service essentiel de même que leurs parents. « Les parents sont des membres à part entière du fait qu’ils ont vu leur enfant dans le système et que les liens familiaux ont été rompus, explique l’avocat William Colish. Eux aussi ont perdu quelque chose. »

En se faisant les porte-voix des enfants de la DPJ du Nunavik, Lucy Tookalook et Tanya Jones veulent briser « le cycle des traumatismes intergénérationnels » afin d’éviter que les générations suivantes n’en fassent les frais. « J’agis aujourd’hui parce que je veux rendre justice à mon peuple – mon peuple qui a été traité de façon inhumaine pendant des décennies, a indiqué Tanya Jones dans un communiqué de presse rendu public mardi. Je veux que les enfants du Nunavik aient une chance d’être entendus par les tribunaux. Je veux que leur douleur et leur souffrance soient entendues, ressenties et réparées. »