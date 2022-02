Quoi surveiller aujourd’hui ?

Exploration pétrolière et gazière

C’est ce mardi que débutent les consultations à Québec concernant le projet de loi 21, qui doit permettre au gouvernement de mettre un terme à tous les projets d’exploration pétrolière et gazière au Québec.

Le gouvernement Legault a prévu de verser des compensations aux entreprises qui détiennent encore des permis d’exploration, en plus de financer en bonne partie la restauration des anciens puits, dont ceux de gaz de schiste. Si elle est adoptée, la mesure révoquera l’ensemble des 182 permis pétroliers et gaziers, qui couvrent toujours plus de 32 000 km2 de territoire.