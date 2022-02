Quoi retenir de cette fin de semaine?

Les Jeux disent au revoir à Pékin

Une pincée de COVID-19, un soupçon de politique, une fine couche de neige, un maigre public, mais aussi une grosse dose de Valieva et des exploits sportifs à foison, à l’instar de ceux d’Eileen Gu : les Jeux olympiques de Pékin se sont achevés dimanche avec le cocktail habituel.

C’est la Norvège qui a été sacrée championne de ces Jeux d’hiver. Encore une fois. Bien que le pays ne comptent qu'un peu plus de 5 millions d'habitants, il trône tout en haut du tableau des médailles avec 16 d’or et 37 récompenses au total, devant le ROC (32) et l’Allemagne (27). Le Canada a terminé sa course quatrième au tableau des médailles (26).

Aussitôt la flamme éteinte, le Comité paralympique canadien a annoncé que 49 athlètes représenteront le Canada aux Jeux paralympiques de Pékin le mois prochain. De ce nombre, 25 athlètes sont déjà médaillés paralympiques, tandis que 19 vivront leur première expérience aux Jeux.