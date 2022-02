La manifestation se poursuit devant l’Assemblée nationale

Plusieurs centaines de personnes se préparent à une deuxième journée de manifestation devant l’Assemblée nationale, ce week-end à Québec, pour déclarer à nouveau leur opposition aux mesures sanitaires.

Encore une fois, ils se sont donné rendez-vous devant la fontaine de Tourny, où les organisateurs de l’autodéclaré « Convoi de la liberté » feront des discours vers 13 h 30.

Un concert de klaxon a commencé à se faire entendre dimanche, vers 10 h. Comme la veille, des dizaines de poids lourds étaient stationnés sur le boulevard René-Lévesque, près du Parlement, où la police tolère la présence de camions dans une zone spécifique, selon une entente préalable entre le SPVQ et les organisateurs de l’évènement.

Une forte présence policière surveille les manifestants. L’atmosphère est festive, avec de la musique forte diffusée par haut-parleurs.

Plusieurs manifestants réclament la fin du port du masque pour les enfants et l’abandon définitif du passeport vaccinal.

En fin de journée samedi, la police a indiqué avoir procédé à quatre arrestations : deux pour voies de fait et action indécente et deux en vertu de la réglementation sur la paix et le bon ordre.

Près d’une centaine de contraventions ont été remises, dont 46 en vertu de la réglementation municipale, 40 en lien avec le Code de la sécurité routière et 13 en vertu des règles de stationnement.