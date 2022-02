Le cinéaste Danic Champoux est décédé

Le cinéaste documentaire Danic Champoux est décédé vendredi à l’âge de 45 ans.

«Il est parti trop tôt, il avait d’autres choses à raconter. On va devoir se passer de son regard unique sur la société, ça va laisser un trou dans le Québec», laisse tomber au bout du fil Patrick Fauquembergue, collaborateur et ami de longue date du réalisateur.

Danic Champoux a signé plusieurs œuvres à travers sa carrière dont CHSLD, Mon Amour (2020), La fille du cratère (2019), et Mom et Moi (2011). Il était reconnu pour ses films déstabilisants et sa grande humanité.

Le documentariste est également à l’origine de la web-série d’Urbania Fragments, histoires à partager. Des récits personnels d’une dizaine de minutes dans la même veine que son film Autoportrait sans moi (2014), avec un décor tout aussi dépouillé pour laisser place aux témoignages.

En 2001, son premier film Mon père a été récompensé du prestigieux prix Pierre-et-Yolande-Perrault lors des Rendez-Vous Québec Cinéma.

« Danic a laissé sa trace au Québec : ses films et le ton unique de ses œuvres marqueront la culture québécoise pour longtemps », peut-on lire dans une déclaration de son attachée de presse.