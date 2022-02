Les policiers, mieux équipés et moins patients que dans les derniers jours, ont continué de gagner du terrain à Ottawa samedi, forçant des camions à se déplacer plus loin du parlement, dans des rues voisines. Le Service de police d’Ottawa dit avoir procédé à 170 arrestations de manifestants lors de l’intervention au centre-ville amorcée vendredi.



Les manifestants rencontrés sur place, parmi lesquels on retrouve plusieurs enfants, ne semblent toutefois pas prêts à baisser les bras.

Les forces de l’ordre, qui comprennent des membres du Service de police d’Ottawa et de la Sûreté du Québec, ont réussi à dégager l’essentiel de la portion de la rue Wellington située devant la colline du Parlement, où à peine quelques camions étaient encore visibles en début d’après-midi. Plus en retrait, un millier de manifestants étaient toujours présents sur cette voie et à proximité de la rue Sparks, tandis que les policiers, dont plusieurs à cheval, avançaient à tâtons aux 30 minutes, forçant les manifestants à s’éloigner progressivement de la colline parlementaire.

Peu avant 13 h, la police d’Ottawa faisait état de l’arrestation de 47 personnes depuis le début de la journée et de 38 véhicules remorqués depuis hier. Les personnes arrêtées, parmi lesquelles on compte certains organisateurs de cette mobilisation, s’exposent à des amendes pouvant atteindre 5000 dollars et pourraient même écoper d’une peine de prison.

Présence d’enfants

Sur Twitter, le corps de police s’est d’ailleurs dit préoccupé pour la sécurité des enfants présents parmi la petite foule de manifestants. « C’est dangereux et cela met les enfants en danger. Les enfants pourraient être emmenés dans un lieu sûr », a écrit le corps de police.

Le Devoir a d’ailleurs pu constater de visu la présence d’enfants sur la rue Wellington, prêts de la ligne de policiers, qui ont eu à utiliser des gaz irritants contre certains manifestants agressifs dans les dernières heures. Cet enjeu de sécurité n’a toutefois pas découragé Katherine de se déplacer d’Hamilton avec sa jeune fille pour prendre part depuis hier à cette manifestation.

« Je suis ici parce que mes parents ont grandi dans l’ancienne Union soviétique et ils voient des similitudes avec ce qu’on vit en ce moment, donc je suis ici pour m’assurer que ma fille aura un futur », a lancé la mère de famille, souriante malgré le froid mordant.

Quelques drapeaux du Québec continuent d’ailleurs de flotter parmi la foule, qui brandit des affiches invectivant tant le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, que celui du Québec, François Legault, que les manifestants blâment pour les mesures sanitaires mises en place pour contrer la pandémie de COVID-19.

« On est là pour nos enfants, pour le futur et pour retrouver nos droits et libertés […] C’est pour ça que c’est très important pour moi de venir manifester paisiblement », a fait valoir Roger Lambert, tout en brandissant un immense drapeau orné de la fleur de lys. Le manifestant, qui est camionneur, effectue l’aller-retour chaque fin de semaine de la ville de Québec avec ses enfants pour apporter son soutien au « Convoi de la liberté », qui paralyse une partie d’Ottawa depuis 23 jours.

Malgré l’effritement de la manifestation depuis hier, le Québécois ne baisse pas les bras.

« On va se tasser [plus loin], mais on n’arrêtera pas. On va continuer tant qu’on n’aura pas retrouvé notre liberté », a-t-il insisté. Les manifestants continuaient d’ailleurs de scander à répétition « Liberté » tout en regardant les policiers qui les forçaient à s’éloigner de plus en plus du parlement, samedi après-midi.

« Je ne crois pas que la manifestation va se terminer. Je pense qu’ils vont libérer les routes, mais cette mobilisation va continuer tant que toutes les mesures sanitaires n’auront pas été levées », a aussi martelé Amanda, une manifestante.

Des manifestants « agressifs »

La police d’Ottawa, qui a déploré samedi que des manifestants « continuaient d’être agressifs et de s’en prendre aux officiers », tiendra un point de presse à 15 h 30 dans la capitale pour faire le point « sur l’application continue de la loi pour mettre fin à la manifestation illégale ».

Le corps de police a d’ailleurs indiqué en milieu d’après-midi avoir trouvé un chien qui avait été abandonné sur un véhicule laissé sur la rue Wellington. Les forces de l’ordre ont dû briser une vitre pour secourir celui-ci.

L’opération policière a d’ailleurs convaincu plusieurs camionneurs de quitter Ottawa ou encore de se déplacer plus en retrait de la colline parlementaire. Quelques poids lourds étaient notamment visibles sur la rue Kent, samedi après-midi, mais ceux-ci se faisaient de plus en plus rares. « On est dans le dernier droit » (the last push), a lancé un policier au Devoir, vers 13 h, tandis que certains manifestants battaient en retraite, la tête basse ou encore en chantant l’hymne national.

Les élus fédéraux, pendant ce temps, débattaient de la mise en application de la Loi sur les mesures d’urgence. Celle-ci a d’ailleurs permis le gel de 76 comptes bancaires représentant 3,2 millions $ attribués aux blocus illégaux qui ont frappé le pays ces dernières semaines, a annoncé samedi avant-midi le ministre fédéral de la Sécurité publique, Marco Mendicino.

Avec Boris Proulx et La Presse canadienne

