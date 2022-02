Quoi surveiller en fin de semaine ?

Les manifestants, d’Ottawa à Québec

L’intervention policière devrait se poursuivre à Ottawa pour mettre fin aux manifestations contre les mesures sanitaires qui paralysent le centre-ville depuis déjà plus de 20 jours. Vendredi, les forces de l’ordre avançaient tranquillement vers les contestataires, et ont procédé à des dizaines d’arrestations.

Du côté politique, il faudra voir si les parlementaires fédéraux se rassembleront samedi et dimanche pour étudier le recours par Justin Trudeau à la Loi sur les mesures d’urgence. Vendredi, la journée prévue pour ce faire a été annulée d’un commun accord entre les partis, en raison de l’opération policière.

Et dans la ville de Québec, on attend là aussi de nouvelles manifestations contre les mesures en place pour contrer la pandémie de COVID-19. Mercredi, le maire Bruno Marchand avait annoncé avoir donné plus de pouvoir à son chef de police, en plus d’interdire de nouveau la consommation d’alcool dans les lieux publics.