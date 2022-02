Les locataires «pris en étau» dans plusieurs régions du Québec

Le taux d’inoccupation des logements a continué de grimper l’an dernier sur l’île de Montréal, mais à l’extérieur du centre-ville et de ses environs, de nombreux quartiers sont confrontés à une rareté de logements et à de fortes hausses des loyers. Pendant ce temps, l’exode vers la banlieue se poursuit, limitant à une peau de chagrin les options disponibles pour les locataires dans plusieurs municipalités.

Sur l’île de Montréal, le pourcentage de logements disponibles à la location a continué d’augmenter l’an dernier pour atteindre une moyenne de 3,7 %, contre 1,6 % deux ans plus tôt. Les données détaillées du rapport de la Société canadienne d’hypothèques et de logement sur l’état du marché locatif en 2021, publié vendredi, apportent toutefois plusieurs nuances à ce constat général.

« La situation du centre-ville de Montréal n’est pas la situation de l’île ou de la banlieue. On est dans des mondes très différents », rappelle Francis Cortellino, de la SCHL, en entrevue au Devoir vendredi.

Le haut taux d’inoccupation du centre-ville de Montréal (6,3 %), mais aussi de secteurs comme Notre-Dame-de-Grâce (5,2 %) et Outremont (4,8 %), qui accueillent beaucoup moins d’étudiants et de travailleurs étrangers depuis le début de la pandémie, a toutefois eu pour effet de gonfler le taux d’inoccupation global sur l’île de Montréal.

En parallèle, au moment où le loyer moyen a grimpé de 3,9 % dans la région métropolitaine l’an dernier, le pourcentage de logements locatifs disponibles a continué de chuter dans plusieurs quartiers de la métropole reconnus pour offrir des loyers plus abordables que ceux situés près du centre-ville. C’est notamment le cas d’Hochelaga-Maisonneuve (1,7 %), d’Anjou et de Saint-Léonard (0,8 %) et de Pointe-aux-Trembles (1,6 %), dans l’est de l’île de Montréal.

« Le potentiel spéculatif du centre-ville de Montréal a comme atteint un sommet et ça s’est déplacé dans d’autres secteurs de la ville qui en étaient moins affectés avant », analyse la porte-parole du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ), Marjolaine Deneault.

Cet attrait des quartiers périphériques a eu pour effet d’accélérer la croissance des loyers à plusieurs endroits. À LaSalle, à l’ouest de Verdun, en plein embourgeoisement, les loyers ont grimpé en moyenne de 8,8 % l’an dernier. Ce pourcentage atteint 5,8 % à Montréal-Nord, 5,3 % dans les arrondissements du Sud-Ouest et de Verdun de même que 4,6 % dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Les logements disponibles se retrouvent ainsi de plus en plus dispendieux, même dans des quartiers historiquement plus abordables.

« Les locataires se retrouvent pris en étau », s’alarme la porte-parole du Front d’action populaire en réaménagement urbain, Véronique Laflamme, qui souligne d’ailleurs l’écart important entre le loyer des logements disponibles et celui des appartements déjà loués.

« Il faut que la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec aient une approche d’augmentation globale de l’offre de logements de tous types, notamment des logements sociaux », a fait valoir dans une déclaration au Devoir le porte-parole du parti en matière d’habitation, Sonny Moroz, qui fait aussi la promotion d’un recours accru à « la densité » pour répondre aux besoins en unités de logement. L’administration de Valérie Plante n’a pas commenté ce rapport.

En banlieue et plus loin encore

Le manque croissant de logements locatifs abordables dans un nombre croissant d’arrondissements de la métropole pourrait d’ailleurs avoir stimulé le départ de locataires montréalais vers la banlieue de Montréal, où le taux d’inoccupation moyen a chuté l’an dernier à 1,1 %. Ce pourcentage frôle même 0 % dans certaines municipalités au nord de Laval.

« Il est possible que des ménages aient migré de l’île [de Montréal] vers la banlieue afin de vivre dans des logements plus grands ou plus récents, à un loyer souvent inférieur. La forte hausse des prix a aussi pu freiner l’accès à la propriété des jeunes ménages de la banlieue », évoque la SCHL dans son rapport.

L’organisme relève ainsi des hausses de loyer soutenues dans plusieurs régions où le pourcentage de logements locatifs disponibles est particulièrement faible, notamment à Mascouche, à Saint-Jean-sur-Richelieu et dans la municipalité de Saint-Lin–Laurentides.

« Quand on regarde le coût des loyers disponibles en banlieue, il n’est pas beaucoup moins élevé [qu’à Montréal] », constate ainsi Véronique Laflamme.

Au-delà de la banlieue de Montréal, de nombreuses régions de la province sont aussi confrontées à une crise du logement sur le marché locatif. Le pourcentage de logements disponibles était particulièrement bas l’an dernier à Granby (0,1 %), à Rimouski (0,2 %), à Drummondville (0,2 %) et à Trois-Rivières (0,9 %), notamment. Là aussi, des hausses moyennes des loyers sont relevées, ce qui préoccupe le milieu communautaire.

« Les locataires quittent les grandes villes puisque les loyers sont trop chers. La pénurie se déplace avec le problème », s’inquiète ainsi le RCLALQ dans un communiqué émis vendredi. Les locataires qui demeurent en région se retrouvent ainsi de plus confrontés à de la discrimination, à des hausses de loyer abusives et à des évictions pour des motifs frauduleux, a affirmé Marjolaine Deneault au Devoir.

« Ça entraîne des pratiques plus douteuses de la part des propriétaires », a-t-elle laissé tomber.

L’Association des propriétaires du Québec a plutôt profité vendredi de la publication de ce rapport pour réclamer une réforme de la méthode de fixation du loyer du Tribunal administratif du logement afin que les propriétaires puissent rembourser dans une plus courte période de temps les frais de rénovation de leurs unités locatives.

932 C’est le loyer moyen dans la grande région de Montréal pour un logement de deux chambres, l’an dernier. Il grimpe à 1659 dollars au centre-ville de Montréal.