Quoi surveiller aujourd’hui ?

Jeux de Pékin

Il reste encore quelques jours aux Jeux de Pékin, qui se terminent dimanche. Dans la nuit de vendredi, dès 1 h, le Canada affrontera les États-Unis pour la médaille de bronze en curling masculin.

À 3 h 30 se tient la finale du 1000 m masculin en patinage de vitesse sur longue piste, à laquelle participent trois Canadiens, dont Antoine Gélinas-Beaulieu et Laurent Dubreuil. Et à 8 h 10, une demi-finale du tournoi masculin de hockey mettra en scène le ROC et la Suède.

En soirée, à 20 h 30, se tient la finale masculine de demi-lune en ski acrobatique. Il y aura trois participants canadiens, dont Simon d’Artois. Et à 22 h commence l’épreuve de ski alpin en équipe mixte en parallèle ; la finale doit commencer vers 23 h 35.