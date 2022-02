Le conservateur Éric Duhaime appuie certaines des revendications des manifestants

Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, appuie à la pièce les revendications des manifestants qui occupent Ottawa depuis près de trois semaines et ceux qui entendent converger vers Québec la fin de semaine prochaine.

De passage à Montréal, jeudi, M. Duhaime s’est dit en accord avec la revendication de manifestants d’Ottawa de lever l’obligation vaccinale des camionneurs transfrontaliers. Il s’agissait de la demande originale des manifestants avant que le tout devienne un fourre-tout allant jusqu’à exiger le départ du premier ministre Justin Trudeau.

Le chef conservateur a toutefois cherché à ménager la chèvre et le chou, dénonçant la Loi sur les mesures d’urgence invoquée par le premier ministre Trudeau tout en disant s’opposer à la désobéissance civile. « Il faut que les injonctions soient respectées. Il faudrait qu’ils arrêtent de klaxonner. Je pense que les manifestants, s’ils veulent aider leur cause, doivent respecter la loi. » Il n’a toutefois pas affirmé qu’ils devraient quitter le centre-ville d’Ottawa.

Quant aux manifestants qui veulent investir Québec, il ne se joindra pas à eux, mais se dit en accord avec leur demande de lever l’état d’urgence sanitaire et salue la retenue dont M. Duhaime estime qu’ils ont fait preuve il y a deux semaines.

« Ils ont agi dans un climat festif, de manière pacifique. J’espère qu’on aura le même calme et le même esprit festif au rendez-vous ce week-end. »

Il croit même que les manifestations ont eu l’effet souhaité. « Les gouvernements commencent à bouger et je pense que ce n’est pas étranger à ce type de manifestations. »

Un « duo santé » pas tout à fait d’accord

Éric Duhaime était dans la métropole pour présenter son « duo santé » en prévision de l’élection de l’automne prochain. Le docteur Karim Elayoubi, omnipraticien, urgentiste à l’hôpital de Lachute et propriétaire d’une clinique privée, sera candidat à l’investiture conservatrice dans la circonscription d’Argenteuil. De son côté, le docteur Roy Eappen, endocrinologue et interniste, sera candidat à l’investiture du parti dans Notre-Dame-de-Grâce.

La conférence de presse a toutefois permis de mettre en lumière certains différends entre le chef conservateur et ses candidats médecins qui le conseillent en matière de santé. Ainsi, M. Duhaime a réitéré son opposition à toute mesure coercitive. « Je pense qu’il aurait fallu protéger les vulnérables et laisser les gens vivre davantage libres et que le gouvernement a un rôle de recommander, d’informer la population, mais pas d’utiliser des mesures coercitives », a-t-il déclaré.

Le docteur Elayoubi s’est toutefois dit d’avis que « dans une première vague, on ne sait pas ce qui arrive, on est d’accord avec le fait que, oui, ça prend un confinement strict, sévère et qu’on n’a pas le choix. » Questionné par rapport aux mesures prises en décembre lorsque la vague Omicron a submergé le réseau de la santé, il a ajouté que « oui, ça prend des mesures pour faire en sorte de protéger le système hospitalier », ajoutant qu’il n’a pas « une idée complètement claire par rapport à ça ».

Masque pour les enfants et avortement

Quant à la demande de son chef de lever immédiatement toutes les mesures sanitaires, incluant le port du masque à l’école, il n’a pas voulu s’avancer. « Je ne suis pas là pour remplacer la santé publique personnellement », s’est-il contenté de dire.

Toutefois interrogé sur cette même question par La Presse Canadienne le 27 janvier dernier, il avait affirmé que « le masque de procédure minimise la transmission du virus » et que « sur le plan scientifique, au moment où il y a un pic d’épidémie, le port du masque est tout à fait approprié ».

Le docteur Eappen, pour sa part, a déjà exprimé dans le passé son opposition à l’avortement. Il a réaffirmé cette position jeudi, mais a ajouté qu’il n’avait pas l’intention de demander une législation en ce sens. Éric Duhaime a réagi en disant que des points de vue divergents étaient les bienvenus dans son parti, mais qu’il n’avait pas du tout l’intention de toucher au droit à l’avortement.

Accroître le rôle du privé en santé

Les deux médecins ont présenté les grandes lignes de la plateforme conservatrice en matière de santé. Celle-ci prévoit le maintien de l’universalité du régime, mais un accroissement important du rôle du secteur privé qui œuvrerait en complémentarité avec le système public. Les régimes de la Suède, du Royaume-Uni, de la France et de l’Allemagne ont été cités en exemple.

« Nous allons être les seuls pendant cette campagne électorale à proposer une véritable reconstruction du système de santé québécois qui passe notamment par trois choses : la décentralisation ; la concurrence dans le réseau ; et aussi, évidemment, l’addition du secteur privé », a déclaré Éric Duhaime.

Le Parti conservateur entend également rehausser le nombre d’admissions en santé à l’université afin d’augmenter le nombre de médecins et de compenser le fait que les nouveaux médecins, hommes et femmes, n’acceptent plus de prendre les charges de travail excessives de leurs prédécesseurs.

Il suggère aussi de permettre aux médecins la mixité de pratique entre le public et le privé, ce qui n’est pas permis actuellement, et le rajustement des budgets des hôpitaux en fonction des services rendus et non de leurs budgets historiques, une idée promue par plusieurs politiciens.

Enfin, le parti propose de permettre l’achat d’assurances complémentaires pour l’accès aux services médicaux privés, d’élargir les rôles d’autres professionnels, comme les infirmières ou les optométristes, et de faciliter la reconnaissance des diplômes étrangers.