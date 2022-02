Des chocolats de la St-Valentin d’une députée libérale qui ne passent pas

La députée libérale Paule Robitaille a récolté un signalement des autorités de la santé après avoir voulu remettre des chocolats de la St-Valentin aux employés d’un CHSLD montréalais malgré des avis contraires, a appris Le Devoir.

Le CIUSSS Nord-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS-NIM) a consigné les faits dans un rapport à la suite de cette visite, le 14 février, en soulignant que la situation soulève des enjeux de « non-respect des consignes », de « prise d’image sans consentement signé » et de « mobilisation inutile de ressources ».

Selon le document, intitulé « État de situation », Mme Robitaille s’est présentée à deux reprises, le jour de la Saint-Valentin, au CHSLD Paul-Lizotte situé dans sa circonscription de Bourassa-Sauvé. Le 11 février, l’établissement avait décliné sa proposition de distribuer des chocolats aux travailleurs sur place dans le cadre d’un mouvement plus large baptisé #madosedamour.

« Considérant le contexte sanitaire actuel, nous ne pouvions pas autoriser une telle activité mais nous avons proposé à la députée de distribuer les chocolats de sa part », écrit le CIUSSS-NIM dans le document, transmis au Devoir.

Selon l’administration, la députée a également ignoré un deuxième avis des autorités, le 14 février, en retournant au CHSLD après en avoir été éconduite une première fois, plus tôt ce jour-là, ce que la députée conteste.

Affiche et ballons

Selon le rapport, le bureau de Mme Robitaille a contacté directement le coordonnateur du CHSLD, le 14 février, pour l’informer qu’elle passerait vers 11h30, une heure qui ne convenait pas à l’employé. Vers 12h15, le coordonnateur a ensuite aperçu Mme Robitaille avec sa directrice de bureau et un photographe, au rez-de-chaussée.

« La députée, Paule Robitaille, ne porte pas de masque, indique l’État de situation. Elle se fait filmer avec des ballons et une affiche en carton non plastifiée (non conforme avec les normes de protection contre les infections) qu’elle a accrochée sur le mur. »

Le coordonnateur, dont le nom n’est pas indiqué, a retiré l’affiche et les ballons et a averti qu’il est impossible de prendre des images sans autorisation.

Dans son État de situation, le CIUSSS-NIM affirme qu’après avoir quitté les lieux, Mme Robitaille a ensuite formulé une demande d’autorisation au bureau des relations publiques, vers 13h19. Avec sa directrice, elle serait toutefois retournée sur place à 14h30 « sans attendre la réponse », affirme le rapport.

« Elles insistent pour installer l’affiche et faire la vidéo », indique le document en précisant qu’elles se sont ensuite excusées et ont quitté.

Malentendu

Dans une entrevue au Devoir, Mme Robitaille a plaidé qu’un malentendu est à l’origine de sa présence sur place, au moment de déposer les chocolats à distribuer.

« C’est ma directrice qui s’est chargée de ça et sa compréhension c’est qu’on pouvait aller les porter, a-t-elle dit. De bonne foi on est allées les porter parce que je voulais dire bonjour au directeur et passer le message que mon coeur était avec le personnel infirmier. »

Mme Robitaille a reconnu qu’elle ne portait pas son masque au moment où le coordonnateur l’a avisée que la prise d’image n’était pas autorisée.

« Quand j’ai fait la vidéo, oui, c’est vrai que j’ai enlevé mon masque pour parler à la caméra. Lui est arrivé sur l’entrefaite. Quand on a vu qu’il y avait un malentendu on est partis », a-t-elle expliqué.

Contrairement à ce qui est écrit dans le rapport du CIUSSS-NIM, Mme Robitaille affirme ne pas être retournée après avoir été éconduite.

« Ça c’est complètement faux, je ne suis pas retournée au CHSLD à 14h30, a-t-elle dit. Je ne sais pas d’où ça sort mais c’est complètement faux. »

Mme Robitaille soutient qu’à cette heure elle était à son bureau de la circonscription de Bourassa-Sauvé, en précisant qu’elle a des témoins.

« C’est très troublant, a-t-elle dit. Je voulais juste poser un bon geste en allant porter mes chocolats et là l’histoire est tournée complètement différemment », a-t-elle déploré.

Contacté au sujet de cette contradiction, le CIUSSS-NIM s’est refusé à tout commentaire.

« Cet événement a été signalé à l’interne seulement, par souci de respect de nos protocoles établis, a répondu la porte-parole Marie-Hélène Giguère. Nous ne commenterons pas davantage cette situation. »