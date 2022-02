Le don aux manifestants anti-mesures sanitaires d’une cadre ontarienne sème des doutes

La directrice des communications du ministère du Solliciteur général de l’Ontario a quitté son poste après qu’elle eut fait un don au mouvement des camionneurs selon le site QP Briefing. Le départ est salué par des experts en politiques publiques, qui doutent toutefois de la qualité des conseils reçus par la ministre responsable des services policiers dans la province

Le départ de Marion Isabeau-Ringuette, responsable des communications bilingues du ministère, a été confirmé en soirée mardi par le bureau du premier ministre à deux médias ontariens. Le compte Linkedin de l’ancienne employée a depuis été désactivé. L’identité des milliers de donateurs du mouvement « Convoi de la liberté » a été révélée plus tôt cette semaine en raison d’une fuite. L’ex-directrice des communications, qui a contribué 100 $ à la cause, fait partie des quelque 36 000 Canadiens qui ont fait un don à la cause d’après une analyse du Devoir.

Selon Alok Mukherjee, ancien président de la Commission de services policiers de Toronto, la présence de l’ex-employée sur la liste sème des doutes sur le type de recommandations que reçoit la solliciteure générale Sylvia Jones de son équipe séniore. « La perception du public sera : si un employé sympathise avec le mouvement, il y en a peut-être d’autres au sein du ministère », poursuit-il.

Importance de la perception

La perception du public compte pour beaucoup au sein des ministères confirme Tony Dean, chef de la fonction publique ontarienne entre 2002 et 2008 et maintenant sénateur indépendant. « Le fait que cette personne a été identifiée et qu’elle a maintenant quitté le gouvernement envoie le bon message », affirme-t-il. La réponse aurait pu être différente si l’employée travaillait au ministère du Tourisme ou de l’Éducation, pense-t-il. « Mais les employés qui travaillent de près avec des ministères ou ministres liés aux forces de l’ordre doivent se conformer à des normes plus élevées que leurs collègues dans d’autres ministères », note-t-il toutefois.

Le 6 février, Sylvia Jones a insisté par voie de communiqué que « les politiciens ne [pouvaient] diriger le travail des policiers » dans la gestion des manifestants anti-mesures sanitaires. Mais Alok Mukherjee soutient que le ministère a un rôle important dans la réponse policière. « La Police provinciale de l’Ontario se rapporte au ministère du Solliciteur général de l’Ontario, le commissaire est nommé par le gouvernement et ce dernier est responsable des règles qui régissent le travail des policiers », décrit Alok Mukherjee.

La soliciteure générale a été la cible de critiques dans les dernières semaines en raison de son absence aux deux premières rencontres de la table de concertation tripartite sur la gestion de la situation à Ottawa. En conférence de presse le 11 janvier, le premier ministre Doug Ford avait lancé que la population ne voulait pas voir « des politiciens assis en train de se parler, ils veulent voir de l’action ».

Ce reportage bénéficie du soutien de l’Initiative de journalisme local, financée par le gouvernement du Canada.