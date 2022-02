Mort de Pierre Coriolan: des méthodes policières «dépassées»

Pierre Coriolan, un Montréalais de 58 ans noir souffrant de troubles mentaux, est mort en 2017 lors d’une intervention policière faite selon des méthodes « dépassées et aucunement mises à jour », tranche le coroner dans son rapport livré mercredi. Il recommande pour les policiers des formations annuelles obligatoires portant sur les interventions auprès de personnes en crise ou aux prises avec des problèmes de santé mentale.

« On le doit à M. Coriolan », a écrit le coroner Luc Malouin dans son rapport, déposé après la tenue d’une enquête publique.

Car selon lui, « ce décès a mis en lumière les conséquences d’un manque de formation des policiers ».

Avec ses 16 recommandations, le coroner Malouin prône de multiples changements à ce titre, pour le bien de tous les citoyens, car personne n’est à l’abri d’un événement venant affecter son état mental, insiste-t-il. « C’est une réalité sociétale de plus en plus évidente ».

Surtout que ce problème n’est pas nouveau : M. Malouin cite d’autres rapports de coroner, rédigés après que des citoyens en crise eurent été abattus, comme ce fut le sort d’Alain Magloire, parmi d’autres, comme l’a recensé Le Devoir dans une enquête de plusieurs volets publiée en novembre dernier.

À (re)voir: Débrouillage | Comment des policiers en arrivent-ils à tirer sur des personnes en crise?



Cette enquête tire ce constat : 70 % des personnes abattues par les policiers au Québec en 20 ans étaient aux prises avec un problème de santé mentale connu. Tout récemment, l’été dernier, Jean René Junior Olivier a été abattu à Repentigny après que sa mère eut appelé les services d’urgence car elle craignait qu’il ne se blesse.

Retour sur l’intervention

Le décès de Pierre Coriolan remonte au 27 juin 2017. Ce soir-là, deux appels d’urgence sont faits pour un homme en détresse, a-t-il été communiqué à la centrale : il souffre de problèmes mentaux, est en train de tout détruire dans son logement et pourrait être armé d’un bâton ou d’un couteau.

En tout, quatre policiers et deux sergents du Service de police de la ville de Montréal (SPVM) se rendront chez M. Coriolan. Après avoir entendu des cris et du vacarme en montant l’escalier menant à son logement, ils le trouvent assis devant son téléviseur, immobile, « semblant être dans son monde » en marmonnant des mots incompréhensibles. Il ne semble pas réaliser la présence de policiers à la porte entrouverte de son appartement et tient fermement dans ses mains ce qui semble être deux couteaux, résume le coroner.

En même temps, deux agents crient « Police ! » et « lâche tes armes ». M. Coriolan se lève et se met à marcher lentement en direction des policiers, un couteau dans une main et un tournevis dans l’autre. Une arme à impulsion électrique et des balles en caoutchouc ont été utilisées pour tenter de maîtriser l’homme, en vain.

« Les policiers craignent alors pour leur vie », rapporte le coroner, et deux d’entre eux ouvrent le feu. Trois balles l’atteignent : une s’avérera fatale.

« Cette intervention n’était pas optimale »

Au terme de l’enquête publique lors de laquelle le coroner a entendu des experts, il en retient ceci : « cette intervention n’était pas optimale ».

L’opération auprès aurait eu avantage à se faire plus lentement, explique-t-il dans son rapport de 33 pages, notamment car la vue d’officiers en uniformes peut provoquer une augmentation de la crise chez la personne en détresse. Que deux policiers aient crié des ordres en même temps « démontre le manque de planification et la rapidité excessive ». L’opération n’a duré que 5 minutes.

Les policiers auraient aussi « dû basculer en mode défensif » — c’est-à-dire conclure qu’il n’y a plus urgence à agir — quand ils ont constaté que M. Coriolan était assis dans son appartement, seul, et semblait être dans son monde.

« Manifestement, il n’y a plus aucun danger pour personne et il faut donc trouver un dénouement paisible à la situation ».

Mais en criant en direction de M. Coriolan et en le sommant de lâcher ses armes, les policiers ont « provoqué une réaction en chaîne ».

« Cette intervention ne répond pas à ce quoi on s’attend des policiers formés au cours des dernières années », tranche le coroner. Sauf qu’ici, les six policiers en cause n’avaient pas reçu les plus récentes formations en intervention auprès des personnes en crise et ont donc agi avec des « méthodes dépassées et aucunement à jour avec les connaissances actuelles ».

Les cours plus récents conseillent plutôt aux policiers d’agir avec douceur, de ne pas hausser le ton et de tenter d’établir un contact.

Le résultat aurait peut-être été le même, note le coroner, mais au moins, « les policiers auraient pris toutes les mesures possibles pour éviter un drame ».

Pas de blâme pour les agents

Il refuse toutefois de blâmer les six agents du SPVM pour ne pas avoir appliqué des méthodes qu’on ne leur a jamais enseignées : qu’ils n’aient pas eu cette formation est « problématique et inacceptable ».

Surtout pour des policiers rattachés au poste 21, en plein centre-ville de Montréal, là où se trouvent beaucoup de personnes en situation d’itinérance, avec des problèmes de consommation ou de santé mentale. Il note que 4 % de tous les appels reçus par le SPVM sont pour des personnes en crise : cela fait environ 1000 appels par semaine, martèle-t-il pour bien faire ressortir la nécessité de formation policière.

« Changer la façon de faire dans ce genre de situation doit être dans l’ADN d’une organisation policière ».

Bref, il faut mieux former les policiers — et leurs superviseurs — pour faire face à des personnes malades et intoxiquées, et qui n’ont plus de contact avec la réalité. De plus, ces formations ne doivent pas être offertes en silos : une pour les armes à feu et une autre pour la désescalade : les cours doivent intégrer plusieurs compétences — comme dans la vraie vie.

Le coroner recommande ainsi de modifier la Loi sur la police pour inclure l’obligation pour chaque policier d’avoir des formations annuelles, dont une requalification obligatoire sur la désescalade des situations de crise et la communication tactique.

Lors de ses commentaires transmis au coroner, la Ville de Montréal avait souligné que si les policiers font encore plus de formations qu’actuellement, cela aura un impact direct sur la capacité opérationnelle du SPVM. De son côté, la Fraternité des policiers fait valoir que le calendrier de formation est déjà plein : il suggère alors de le faire passer de 30 à 37,5 heures par année pour inclure ces formations additionnelles recommandées.