Quoi surveiller aujourd’hui ?

Jeux de Pékin

Les activités se poursuivent aux Jeux d’hiver de Pékin. Mercredi matin, à partir de 6 h 30, se déroule l’épreuve du 1500 m féminin en patinage de vitesse sur courte piste. Et à 7 h 30 se tiendra la dernière course olympique de Charles Hamelin, qui prendra sa retraite après les Jeux. Il participera au relais par équipe sur 5000 m. De plus, dès 8 h 30, l’équipe masculine de hockey affrontera la Suède en quart de finale.

En soirée, le tournoi à la ronde de curling chez les hommes se poursuit. L’équipe du Canada affrontera celle de la Grande-Bretagne, vers 20 h. Et à 23 h 10, c’est la grande finale du hockey féminin, entre le Canada et les États-Unis, les deux grandes équipes rivales.