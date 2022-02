La fin du passeport vaccinal bien accueilli par les commerçants

C’est un sentiment de libération qui a envahi mardi bon nombre de propriétaires de commerces à grande surface, qui pourront arrêter dès mercredi d’exiger le passeport sanitaire.

Ces derniers déploraient être victimes d’insultes et d’actes violents depuis l’entrée en vigueur de cette mesure, le 24 janvier. Des quincailleries avaient même réduit leur surface de vente pour passer sous la barre des 1500 mètres carrés et éviter de devoir demander une preuve vaccinale.

« Certains magasins ont perdu de la clientèle. Des gens ont déchiré leurs cartes de membres ou de fidélité en liant les commerces à des décisions gouvernementales. Ce ne sont pas eux qui décident des mesures, ils les ont appliquées, mais ils en ont subi les contrecoups. Certains attaquaient les marques de commerce, ça s’est vu sur les réseaux sociaux », a souligné Michel Rochette, président pour le Québec du Conseil canadien du commerce de détail.

Alors que le manque d’employés est criant, le personnel attitré à la gestion du passeport vaccinal pourra enfin être redéployé aux caisses ou à d’autres tâches.

« On est tellement content que l’erreur de départ d’avoir imposé le décret dans les quincailleries soit réparée et qu’à partir de demain, tous les citoyens, peu importe leur état vaccinal, puissent prendre soin de leur maison », a quant à lui commenté le président de l’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction, Richard Darveau.

Selon lui, les grandes quincailleries étaient aux prises avec des problèmes moraux, financiers et logistiques, alors que les petits magasins ont vu augmenter leur afflux de clients non vaccinés, ce qui générait de l’anxiété chez certains d’entre eux. De plus, M. Darveau estime que la mesure n’a pas eu pour effet d’inciter plus de citoyens à se faire vacciner, puisque le nombre de personnes ayant reçu leur première dose n’a pas augmenté significativement depuis son annonce. Il y a toutefois eu une remontée du nombre de personnes ayant obtenu leur deuxième dose.

Le Conseil du patronat estime que la décision du ministre Christian Dubé sera « bénéfique pour le climat social et les commerces ». « Par contre, ce sont encore les mêmes qui seront pénalisés plus longtemps, comme les restaurateurs, les bars, les spectacles, etc. », a communiqué par courriel le président-directeur général, Karl Blackburn.

L’Association Restauration Québec s’est montrée déçue que ses membres doivent attendre jusqu’au 14 mars pour se débarrasser du passeport vaccinal. « Ça aurait été plus facile à avaler si on nous avait au moins permis d’opérer à 100 % de capacité », a affirmé le vice-président aux affaires publiques de l’organisme, Martin Vézina. Les restaurants sont limités à un achalandage de 50 % jusqu’au 14 mars.

Du côté des gyms, le leader pour le Québec du Conseil canadien de l’industrie du conditionnement physique estime que le calendrier progressif permettra à la clientèle de s’adapter au retour à la normale et de se sentir en sécurité lors du retrait le 14 mars.

«Il y a autant de gens qui ont hâte de la fin du passeport que de gens qui se sentent en sécurité parce qu’ils sont entourés de personnes vaccinées», a expliqué Gabriel Hardy.

Dans les centres de conditionnement physique, la gestion quotidienne du passeport sanitaire n’est pas très lourde, selon M. Hardy. Le statut vaccinal des membres est inscrit à leur dossier, ce qui évite d’avoir à leur demander à chaque visite.