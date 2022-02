Montréal serre la vis à des propriétaires d’immeubles

Les gestionnaires d’immeubles de huit logements posant des enjeux de salubrité ou de sécurité pourront écoper d’amendes salées et répétitives en vertu de la future certification obligatoire de « propriétaire responsable » de la Ville, qui devrait entrer en vigueur l’an prochain. Ils devront aussi dévoiler le loyer de leurs unités locatives.

L’administration de Valérie Plante a dévoilé mardi les détails de cette certification, qui comptait parmi les promesses électorales de la cheffe de Projet Montréal dans le cadre des 100 premiers jours de son mandat. Elle s’appliquera à environ 250 000 logements compris dans quelque 12 000 bâtiments dans la métropole.

Afin d’obtenir cette certification, qui sera à renouveler chaque cinq ans, les propriétaires concernés devront prouver que chacun des logements locatifs dans leur immeuble n’est pas confronté à une présence importante de moisissure ou de vermine ou encore à des enjeux de sécurité, notamment concernant sa structure.

Les propriétaires devront aussi fournir le loyer de chacun de leur logement au moment d’obtenir cette certification et indiquer ceux qui sont vacants et occupés, de même que la taille de ceux-ci. Cette information sera accessible en ligne, probablement sous forme de données ouvertes, tout comme le statut de la certification des propriétaires assujettis à celle-ci.

Amendes

L’obtention de cette certification étant obligatoire, les propriétaires qui négligeront d’obtenir celles-ci ou qui la perdront à la suite du passage d’inspecteurs dans leur bâtiment pourront écoper d’amendes salées qui pourront être appliquées à répétition, au besoin. Pour les personnes physiques, celles-ci varieront de 250 à 625 $ pour une première infraction et de 1250 à 2500 $ pour une récidive. Pour les entreprises, ces amendes varieront de 500 à 1250 $ pour une première infraction, un montant qui pourra grimper jusqu’à 5000 $ pour une récidive. Ces amendes s’appliqueront par logement et à chaque visite des inspecteurs, lorsque des infractions seront constatées sur place.

D’ailleurs, les gestionnaires de plusieurs immeubles de logements devront obtenir une certification pour chacun de ceux-ci. Les organismes publics, comme l’Office municipal d’habitation de Montréal, seront aussi assujettis à cette réglementation. Les propriétaires récalcitrants pourraient aussi perdre l’accès à certaines aides financières de la Ville dédiées notamment à la rénovation de logements.

Cette certification devra toutefois traverser plusieurs étapes avant d’entrer en vigueur. Elle fera notamment l’objet d’une résolution en séance du conseil municipal le mois prochain avant de faire l’objet d’une consultation publique et de recommandations de la part de la Commission sur le développement économique et urbain et l’habitation de la Ville. Des modifications officielles à la réglementation de la Ville entreront ensuite en vigueur au cours des premiers mois de 2023, anticipe la Ville.

La Ville juge que ce sont dans les immeubles de huit logements et plus dans lesquels on recense le plus de problèmes d’insalubrité dans la métropole, d’où la décision de limiter l’application de cette certification à ceux-ci.

Plus de détails suivront.