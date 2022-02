Quoi surveiller aujourd’hui ?

Certification de propriétaire responsable à Montréal

L’administration de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, doit donner aujourd’hui à 11 h les détails de son projet de certification de « propriétaire responsable ». C’est là, selon la Ville, un des jalons importants du dossier de l’habitation.

Cette certification, qui doit s’appliquer à ceux qui possèdent un immeuble de six logements et plus, était une promesse électorale de Mme Plante lors de la dernière campagne. La mesure vise à réduire le nombre de logements qui sont mal entretenus, voire insalubres, sur le territoire montréalais.