Convoi des camionneurs : la majorité des donateurs sont de l’étranger

L’identité des plus de 92 000 personnes ayant fait un don au mouvement du convoi des camionneurs qui protestent contre la vaccination obligatoire et les mesures sanitaires au Canada a fait l’objet d’une fuite. Une compilation effectuée par Le Devoir montre que la majorité des donateurs proviennent de l’extérieur du pays.

Plus de 8 millions de dollars avaient été récoltés sur la plateforme de sociofinancement chrétienne GiveSendGo et le groupe Distributed Denial of Secrets (DDoS) en a publié les détails sur son site web, dimanche en soirée. Le fichier réunit les noms des 92 844 donateurs, leur adresse courriel, leur pays, code postal, montant du don (ou plusieurs dans certains cas), ainsi que la date où le don a été émis.

Selon une analyse des données réalisée par Le Devoir, une majorité des dons provenaient des États-Unis, pour un total de 51 600. En comparaison, un peu plus de 36 000 dons venaient du Canada. Notons qu’il est impossible de vérifier l’exactitude des informations contenues dans le fichier piraté.

Des dons plus généreux sont toutefois parvenus des donateurs canadiens, qui ont totalisé 4 311 287 $. Une somme de 3 626 224 $ provenait des États-Unis. Le don le plus généreux des États-Unis égalait la somme de 90 000 $. Le don a été effectué le 9 février. Le donateur canadien le plus généreux a fait don de 75 000 $ le 9 février.

Selon la base de données, le plus grand don aurait été de 215 000 dollars. Le nom du donateur ainsi que ses informations personnelles ne sont toutefois pas affichés.

Signe que le mouvement a fait les manchettes internationales : des dons provenant de plusieurs autres pays figurent sur la liste. Parmi eux, on compte plus de 1830 dons du Royaume-Uni et plus de 580 de l’Australie.



Le don moyen du Canada était de 119 $ et celui des États-Unis de 70 $.

Le don moyen a été de 91 $, tout pays confondu. La majorité des sommes envoyées varient entre 10 et 200 $. Une majorité de donateurs ont choisi d’envoyer 100 $ au mouvement.



La plate-forme GiveSendGo n’est de son côté plus accessible depuis lundi. « Nous sommes actuellement hors ligne pour des raisons de maintenance et de mise à niveau des serveurs », était-il écrit en anglais lundi en début de soirée, sur la page principale du site.