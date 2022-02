Ottawa dévoile des cibles d’immigration encore plus ambitieuses

Le Canada veut accueillir plus de 431 000 nouveaux résidents permanents cette année, et encore davantage les deux années suivantes. Ottawa revoit ses cibles précédentes à la hausse et souhaite admettre un total de 1,33 million d’immigrants d’ici 2024.

Le ministre fédéral de l’Immigration, Sean Fraser, a déposé son premier rapport annuel au Parlement lundi après-midi, dévoilant ces nouvelles cibles. Ces « nouveaux objectifs audacieux » doivent permettre « de mettre davantage en valeur la contribution incommensurable des immigrants dans nos collectivités et dans tous les secteurs de l’économie », a-t-il déclaré peu après ce dépôt.

La majorité de ces nouveaux résidents permanents arriveront au pays sous la grande catégorie de l’immigration économique, par des programmes tels que « Entrée express » et par la sélection des provinces. « Nous nous concentrons sur la relance économique, et l’immigration est la clé pour y parvenir », a affirmé le ministre.

Le nombre d’admissions dans la catégorie des réfugiés a aussi été légèrement bonifié en 2022 par rapport aux niveaux précédents, Ottawa voulant accueillir 40 000 réfugiés afghans.

Le gouvernement de Justin Trudeau va ainsi de l’avant avec des cibles records, « malgré des défis sans précédent », a reconnu M. Fraser en introduction de ce rapport. Il a promis au début février de s’attaquer aux délais en immigration, dont un important arriéré de 1,8 million de dossiers en traitement. D’autres problèmes sont dénoncés depuis plusieurs mois, comme des retards dans l’émission des cartes de résidents permanents, ainsi que pour les demandeurs d’asile qui ont travaillé en santé durant la pandémie. Ce sont 85 millions de dollars qui seront investis notamment pour embaucher davantage de personnel.

Des niveaux historiques

Ottawa espère également atteindre enfin sa cible d’immigration francophone hors Québec en 2023, soit 4,4 % de toutes les admissions, une cible ratée depuis des années selon le commissaire aux langues officielles.

En 2020, 184 606 résidents permanents ont été enregistrés au Canada, c’est-à-dire beaucoup moins que la cible annoncée de 341 000, confirme également ce rapport annuel. Ce nombre, selon le ministre Fraser, est néanmoins un « succès impressionnant compte tenu des fermetures et des restrictions frontalières » dues à la pandémie, y écrit-il.

Pour cette même année, on a compté 326 116 titulaires de permis de travail temporaire au pays, ce qui illustre une autre tendance lourde, soit l’augmentation des catégories temporaires. Ce qui s’appelle le « solde de résidents non permanents » représentait 1,3 million de personnes au 1er janvier 2020, selon des informations communiquées précédemment par le ministère fédéral de l’Immigration au Devoir. Les détenteurs de titre de séjour temporaire, toutes catégories de permis confondues, représentaient ainsi près de 3,5 % de la population totale la même année.

Il s’agissait lundi de la première annonce officielle de cibles depuis octobre 2020. En décembre dernier, le ministre Fraser avait affirmé dans une entrevue au Devoir vouloir être le gouvernement le plus ambitieux de tous les temps en matière d’immigration.

Pour 2021, il estime avoir atteint « cette réalisation historique » en accueillant plus de 401 000 nouveaux résidents permanents, avait-il annoncé par communiqué. La majorité de ces personnes était déjà à l’intérieur des frontières sous un statut temporaire et a accédé à la permanence par divers programmes.

Le record précédent datait de 1913, quand 400 900 nouveaux immigrants permanents avaient foulé le sol canadien. Le pays comptait alors seulement 7,6 millions d’habitants ; cet afflux représentait donc une proportion plus importante de sa population totale, soit plus de 5 %. En comparaison, la cible d’immigration pour 2022 équivaut à 1 % de tous les Canadiens.