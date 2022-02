Pour la Saint-Valentin, la Sûreté du Québec met en garde contre les violences conjugales

La Sûreté du Québec (SQ) envoie un message clair pour la fête de l’amour. « Ce n’est pas parce que c’est la Saint-Valentin que tu as droit à une relation sexuelle », peut-on lire sur sa page Facebook.

Ce n’est pas non plus parce que c’est la Saint-Valentin « qu’elle doit t’envoyer des images intimes, que tu peux décider des vêtements qu’elle portera au souper, qu’elle est obligée d’accepter tes excuses pour des gestes de violence antérieurs, ni que tu as le droit de briser des ordonnances de non-communication », ajoute la SQ.



En effet, la fête de l’amour n’est pas toujours rose. Selon une étude de l’Université de Calgary, publiée en 2017, les cas de violence domestique sont plus susceptibles de se produire certains jours de l’année, particulièrement pendant les fêtes et jours fériés.

La professeure derrière l’étude, Lana Wells, déclarait en 2019, en entrevue à Radio-Canada, qu’il existe un « lien statistique significatif entre la Saint-Valentin et des taux plus élevés de violence domestique », qui augmenteraient de « 20 % » pendant la fête de l’amour.

Un message adressé aux hommes

Particulièrement bien accueillie par la population, la publication de la SQ a été partagée plus de 16 000 fois lundi après-midi.

Les utilisateurs jugent le texte « très pertinent » et remercient la SQ pour ce « beau message » de prévention.

D’autres apprécient que le message s’adresse aux hommes. « Depuis trop longtemps, on s’adresse aux femmes en leur demandant de se protéger, de changer… L’évolution du discours est nécessaire ! », souligne en commentaire Gadelle Samard La Montagne.

Le texte a en effet été volontairement « féminisé pour souligner le caractère genré de la problématique », mais la SQ affirme que cela « n’exclut pas qu’il y ait des violences exercées envers les hommes ».

La publication de la SQ n’est pas sans rappeler celle de SOS violence conjugale, publiée vendredi dernier, soulignant que les cadeaux de la Saint-Valentin ne devraient pas effacer les erreurs et les comportements violents de son ou sa partenaire.

« Des excuses et des gentillesses, ça n’efface pas les comportements violents passés, ça n’équilibre pas la relation, ça peut même être une façon de contraindre l’autre à “passer à autre chose” », écrivait l’organisme communautaire.



Si vous êtes victime de violence conjugale, vous pouvez appeler la ligne d’urgence de SOS violence conjugale au 1 800 363-9010.

Si vous êtes victime de violence sexuelle, vous pouvez contacter un Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) près de chez vous. Cliquez ici pour en voir la liste ou appelez la ligne Info-aide violence sexuelle au 1 888 933-9007.