Québec devrait 2,4 milliards en primes et en augmentations salariales dans le réseau de la santé

Le gouvernement du Québec doit plus de deux milliards de dollars en primes et augmentations salariales aux professionnels du réseau de la Santé, a dénoncé lundi une coalition de huit syndicats.

Les organisations syndicales reprochent aussi à Québec d’avoir renoncé aux versements d’intérêts sur les sommes dues, et ce, bien qu’il ait signé des ententes prévoyant ceux-ci.

Les syndicats calculent que leurs membres attendent des montants de 1,28 milliard de dollars découlant des signatures des conventions collectives et de 1,15 milliard en raison du règlement de plaintes en équité salariale. Au total, les sommes en souffrance seraient donc de 2,43 milliards.

Comme l’écrivait Le Devoir la semaine dernière, certains professionnels comme les audiologistes ou les orthophonistes attendent à eux seuls des versements de 40 000 $ — ou même de 52 000 $ — selon les estimations des divers syndicats. Ces montants proviennent de la signature de règlement de plaintes en équité salariale.

« Ces plaintes datent de 2010 et 2015. C’est tout simplement inadmissible et révoltant, non seulement pour les femmes auxquelles ces sommes sont dues, mais pour toutes les femmes du Québec », ont écrit mercredi la FSSS-CSN, la FSQ-CSQ, la FIQ, le SQEES-FTQ, le SCFP, l’APTS, la FP-CSN et le SPGQ.

Les syndicats reprochent aussi au ministre de la Santé, Christian Dubé, d’avoir repoussé l’échéancier pour les paiements découlant des signatures de conventions collectives et de l’introduction de primes par des arrêtés ministériels. « Vendredi dernier, des représentants du [ministère de la Santé] ont présenté un nouveau calendrier de versements des sommes, incomplet et imprécis, s’échelonnant jusqu’au 23 mars », ont-ils déploré.

Le ministre Dubé a lui-même reconnu la semaine dernière que son ministère était incapable de respecter les échéanciers en fonction desquels le gouvernement s’est engagé. « Je m’étais engagé à régler ça rapidement. Je peux bien comprendre que nos systèmes informatiques sont désuets et on m’a donné au ministère les bonnes raisons. C’est sûr qu’il y a eu beaucoup de changements : les primes différentes, la nouvelle convention collective. Mais ce n’est pas excusable. Je vous le dis, je les rencontre encore demain, et je suis gêné », avait-il lancé à la veille d’une réunion avec les syndicats.

Les retards de paiement au ministère s’expliquent par « le fait que les systèmes de paye ne sont pas paramétrés pour permettre le versement de ces nouvelles mesures », a expliqué la semaine dernière la porte-parole Marjorie Larouche. « De plus, certaines mesures prévues aux nouvelles conventions collectives impliquent de la rétroactivité sur plusieurs années, ce qui complexifie l’exercice. »

Les ennuis logistiques du ministère, sur lesquels Le Devoir avait levé le voile en novembre, ont entraîné des « travaux intensifs », avait assuré la porte-parole.