Le maire d’Ottawa veut que les manifestants quittent le centre-ville lundi

Le maire d’Ottawa a fixé à lundi midi la date limite pour que les camionneurs campés dans le centre de la capitale quittent les rues résidentielles dans le but de réduire la zone de la manifestation.

Le maire Jim Watson a présenté cette proposition dans une lettre publiée dimanche dans le cadre d’un accord à l’amiable visant à mettre fin à la protestation permanente contre les mesures sanitaires de la pandémie.

L’une des organisatrices de la manifestation, Tamara Lich, a tweeté tard dimanche soir que les camions quitteraient les zones résidentielles lundi.

Justin Trudeau devrait s’entretenir avec les premiers ministres des provinces à propos de la manifestation qui a commencé il y a trois fins de semaine devant son bureau à Ottawa et qui a depuis engendré des manifestations similaires entraînant la fermeture de plusieurs passages frontaliers.

L’un de ces passages, le très fréquenté pont Ambassador reliant Windsor, en Ontario et Detroit, au Michigan, a rouvert dimanche soir après que la police de Windsor ait dégagé et arrêté des manifestants bloquant la circulation. Le pont transporte quotidiennement des centaines de millions de dollars en commerce transfrontalier entre les États-Unis et le Canada, et son blocus d’une semaine était devenu une préoccupation majeure pour la Maison-Blanche.

Justin Trudeau s’est entretenu dimanche soir avec de hauts fonctionnaires fédéraux et des ministres du Cabinet à propos des mesures supplémentaires que le gouvernement peut prendre pour mettre fin aux blocus et aux manifestations à travers le pays.

La frustration envers la manifestation est devenue palpable dans la capitale nationale où les habitants ont lancé des contre-manifestations contre le soi-disant « Convoi de la liberté ».

Les manifestants dénoncent les obligations vaccinales et les autres restrictions sanitaires liées à la pandémie de la COVID-19, dont certaines seront levées dans quelques provinces.

Les manifestants ont également profité des manifestations pour dénoncer M. Trudeau et appeler à la destitution de son gouvernement.