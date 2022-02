Le Canada réformera ses lois qui touchent les Autochtones

Ottawa doit dévoiler aujourd’hui des détails sur la mise sur pied de lois propres aux Autochtones.

David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, annoncera ce matin un « financement » lié à l’appel à l’action numéro 50 de la Commission de vérité et réconciliation. Cet appel à l’action concerne la création de codes de lois criminels spécifiques aux Premières Nations et aux Inuits. Le ministre sera accompagné de Chef Thomas Neeposh de la Nation crie de Mistissini.