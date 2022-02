Quoi retenir de cette fin de semaine?

Le Canada retire des troupes de l’Ukraine

Le Canada a retiré dimanche du personnel de la force opérationnelle interarmées en Ukraine, ce qui pourrait être le signe d’une invasion imminente du pays par la Russie voisine. Ces soldats faisaient partie de la mission qui formait les troupes ukrainiennes. Ils seront déplacés à l’extérieur de l’Ukraine.

En plus de ses 100 000 soldats amassés à la frontière de l’Ukraine, la Russie a entamé samedi des manœuvres militaires en mer Noire et en Biélorussie, encadrant de facto le pays. Une invasion aurait des conséquences « rapides et sévères » pour la Russie et « causerait des souffrances humaines considérables », a mis en garde le président américain, Joe Biden, lors d’un entretien, le jour même, avec son homologue, Vladimir Poutine.

Les États-Unis ont aussi ordonné le départ de l’essentiel du personnel de l’ambassade américaine à Kiev et le retrait de quelque 160 soldats américains qui entraînaient les forces ukrainiennes. Le Canada a quant à lui annoncé fermer temporairement son ambassade dans la capitale et déplacer ses activités dans un bureau de l’ouest de l’Ukraine.