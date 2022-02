Sortir de l’engrenage de la prostitution

Lorsqu’elles tentent de sortir de la prostitution, les femmes doivent affronter de nombreux obstacles. Pour les aider dans leurs démarches, un nouveau service d’hébergement et d’accompagnement consacré à leurs besoins spécifiques ouvre ses portes à Québec.

« C’est un besoin qui était exprimé par les survivantes, explique la directrice générale de la Maison de Marthe, Ginette Massé. Elles désiraient s’en sortir, mais ne savaient pas comment. Elles avaient besoin d’un endroit où elles pouvaient s’échouer en sécurité. »

Au téléphone, Mme Massé évoque un « engrenage » dont il est très difficile de sortir. « Nos survivantes nous disent que lorsqu’elles sont tombées dans le milieu de la prostitution à 14-15 ans, elles croyaient qu’elles pouvaient s’en sortir quand elles le voulaient. Mais quand elles ont voulu le faire, c’était une autre histoire. Elles vivaient des difficultés, des traumatismes, elles n’avaient pas d’argent et trouvaient la vie trop difficile à jeun. Elles n’avaient plus de réseau pour les aider, car elles avaient coupé les liens avec leur famille et n’avaient pas d’endroit où aller. Elles vivaient avec leur baluchon, trois mois par ici, trois mois par là, et comme elles n’étaient pas dans un milieu qui favorise leur épanouissement, elles retombaient à plusieurs reprises. »

Certaines ont dû changer de ville pour échapper à un proxénète. D’autres se sont retrouvées dans des maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale. Mais la mission n’est pas la même, et les soins ne sont pas adaptés pour cette clientèle spécifique, précise Mme Massé. « Elles ressortaient de là en disant qu’elles ne se sentaient pas bien, qu’elles n’étaient pas à leur place. Ça ne répondait tout simplement pas à leurs besoins. »

Nouveau départ

C’est donc pour combler ce vide que la Maison de Marthe, un organisme communautaire qui accompagne les femmes « victimes d’exploitation sexuelle » depuis 2006, a décidé d’élargir son offre de service pour leur permettre de vivre un « nouveau départ » dans un « milieu de vie agréable ».

Ainsi, dès lundi, six chambres individuelles seront mises à la disposition des femmes qui tentent de s’en sortir. Des unités familiales seront éventuellement ajoutées. La durée de séjour n’a pas encore été fixée : elle pourrait aller de trois mois à un an, selon les besoins particuliers des résidentes.





Photo: Renaud Philippe Le Devoir

Les femmes seront accompagnées tout au long de leur cheminement avec un suivi personnalisé et des ateliers liés à la santé physique, psychologique et sexuelle. Le chemin est parfois long, car ces femmes ont vécu beaucoup de violence et développé des traumatismes qui remontent à la surface, rappelle Mme Massé. « Lorsqu’elles sont prêtes à développer de nouvelles relations, elles ont peur. Certaines ne sont pas capables de se faire toucher et revivent les séquelles. »

L’équipe de la Maison de Marthe a également développé un programme d’entraide qui ressemble à celui des Alcooliques anonymes, mais adapté aux femmes exploitées sexuelles. Car celles-ci ont besoin d’aide pour rester sobres. « Lorsqu’elles vont dans des groupes mixtes et qu’elles parlent de leur expérience en tant que prostituées, elles se font souvent accoster à la fin de la rencontre par des hommes [qui veulent acheter leurs services], soupire Mme Massé. Lorsqu’il y a des mâles dans le portrait, ce n’est pas gagnant pour nos femmes. »

L’équipe de la Maison de Marthe accompagne également les femmes dans leurs démarches officielles : elles les mettent en contact avec un centre de recherche d’emploi spécialisé pour les femmes qui se sont éloignées du travail ou les dirigent vers un centre de service scolaire pour celles qui souhaitent reprendre les études. Les intervenantes vont les aider à trouver un logement et offrir du soutien sur le plan juridique pour celles qui souhaitent retrouver la garde de leur enfant ou obtenir un pardon.

Un gros laboratoire

Il aura fallu plus de trois ans pour que le projet, présenté en 2018, voie le jour. « J’ai passé un an avec une collègue à faire des demandes de subventions ! » affirme avec entrain Ginette Massé, la directrice générale.

L’équipe a également fait une recension de ce qui existe comme services d’aide pour les femmes qui veulent sortir de la prostitution à l’échelle régionale, nationale et internationale. Elle s’est adjoint les services de chercheuses et a mis sur pied un « comité de survivantes » pour aider l’équipe dans l’évaluation des besoins et des programmes d’intervention.

« Tout ce qui va se passer ici a été discuté et bonifié avec l’aide des survivantes », précise Mme Massé. Et l’exercice d’autoévaluation se fera en continu au cours des trois premières années. « On va être un gros laboratoire ! » se réjouit-elle.