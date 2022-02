La police de Windsor commence à déloger les manifestants

La police de Windsor dit avoir entrepris ses opérations pour déloger les manifestants qui bloquent les accès au pont Ambassador reliant le Canada aux États-Unis, depuis plusieurs jours.

Les policiers ont ordonné aux protestataires de retourner chez eux. Plusieurs ont commencé à enlever leur tente et à remballer leurs affaires.

Toutefois, des manifestants demeuraient sur les lieux à l’intérieur de leur véhicule ou à pied. Certains portaient le drapeau canadien en criant parfois : « liberté ! ».

La police maintient une grande présence à l’entrée du pont, le poste frontalier le plus achalandé du Canada.

La Cour supérieure de l’Ontario avait accordé une injonction qui ordonnait aux manifestants de libérer les voies, à compter de 19 h, vendredi. Malgré cette échéance, des manifestants étaient toujours présents sur place très tôt samedi matin.

Vendredi, le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a déclaré l’état d’urgence, ce qui permet l’imposition d’amendes allant jusqu’à 100 000 $ aux contrevenants et jusqu’à un an d’emprisonnement aux personnes qui continuent de bloquer illégalement les routes, les ponts, les passerelles et d’autres infrastructures essentielles.

M. Ford et son homologue fédéral Justin Trudeau ont averti les manifestants, qui exigent la fin des ordonnances et restrictions sanitaires liées à la pandémie de COVID-19, que les sanctions auxquelles ils font face pourraient ruiner leur vie s’ils ne rentrent pas chez eux.

Le blocus du pont nuit au commerce transfrontalier d’une valeur de centaines de millions de dollars. Le président des États-Unis, Joe Biden, et la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, ont exhorté les autorités canadiennes à rouvrir le poste et à endiguer l’hémorragie économique qui menace maintenant le gagne-pain d’un grand nombre de personnes des deux côtés de la frontière.