Stephen Harper ne bloquera pas Jean Charest dans la course à la chefferie conservatrice

Le chemin de la victoire ne sera pas sans embûche pour Jean Charest, s’il décide de se lancer dans la course à la chefferie conservatrice. L’ancien premier ministre Stephen Harper ne lui mettra pas de bâtons dans les roues cette fois-ci, a appris Le Devoir. Mais les membres du parti, eux, ne l’accueilleront pas à bras ouverts pour autant, prédisent des sources dans le mouvement.

Deux camps semblent se préparer à s’affronter dans la course à la succession d’Erin O’Toole : les nostalgiques d’un parti plus progressiste-conservateur et les héritiers de l’Alliance canadienne qui ne veulent pas d’un recentrage.

Ce second groupe ne pourra pas compter sur l’intervention de Stephen Harper. Si l’ancien premier ministre fédéral s’était préparé à barrer la route à Jean Charest, lorsque ce dernier avait flirté avec l’idée d’être candidat il y a deux ans, il restera à l’écart cette année, selon une source proche de lui.

« Il s’est retiré complètement de la politique et du parti », rapporte cette personne. M. Harper a constaté qu’il n’était pas bénéfique, pour sa carrière professionnelle ou son ancienne formation, qu’il joue encore de son influence. « Il n’est plus du tout impliqué et il ne s’impliquera pas », estime cette source. Et ce, même si M. Charest — contre qui il avait conservé une certaine rancune, du temps où les deux hommes étaient premiers ministres — se portait officiellement candidat.

L’entourage de M. Charest confiait au Devoir cette semaine qu’il réfléchit sérieusement à briguer la chefferie du parti.

Mais le membrariat du Parti conservateur, plus à droite que sa base électorale, risque de ne pas être très favorable à sa candidature, pressentent d’anciens stratèges encore près du parti.

« Il n’y a aucune chance que les membres actuels du PCC l’élisent comme chef », tranche carrément l’une de ces sources. « Les conservateurs veulent un vrai conservateur, aux principes conservateurs », explique cette personne. Les progressistes-conservateurs, ou Red Tories, « ne sont que des libéraux avec un visage différent ».

Un autre ex-stratège est du même avis. Plusieurs membres du PCC ne connaissent pas Jean Charest, ne se souviennent pas de sa carrière au sein de l’ancien Parti progressiste-conservateur dans les années 1990, le voient davantage comme un libéral québécois et l’associeraient aux guerres intestines du passé entre le PPC et l’Alliance canadienne.

« Les gens de l’Ouest vont péter les plombs s’il se lance sérieusement », croit ce conservateur de longue date.

Un risque de fracture

Qui plus est, ces deux anciens hauts stratèges estiment que l’élection d’un chef progressiste-conservateur mènerait à la scission du parti.

« Si vous misez sur une croissance qui passe par la frange progressiste-conservatrice, vous allez perdre les conservateurs que vous avez déjà », affirme notre second stratège. « Les puristes du Parti conservateur ne s’impliqueront plus. Et les perdre serait un énorme problème. »

Notre première source acquiesce. « Un soi-disant progressiste-conservateur sera tellement décalé par rapport aux membres que la coalition continuera de se dissoudre sous le leadership de quelqu’un comme Jean Charest », laisse tomber cette conservatrice. « Et l’appui au Parti populaire du Canada [de Maxime Bernier] continuerait de croître, tout comme sa part de l’électorat. »

Les conservateurs québécois — y compris la majorité des députés — réclament cependant haut et fort un prochain chef progressiste-conservateur.

« On peut continuer de se frapper la tête contre le mur et à toujours faire la même chose. Ou on peut essayer d’être pragmatiques », rétorque un autre ancien stratège qui demeure impliqué au sein du parti.

Ce conservateur reconnaît que Jean Charest n’aurait pas la tâche facile, mais il voit « une route pour la victoire » qui passerait notamment par courtiser les conservateurs du Québec, des Maritimes et de l’Ontario où l’ancien premier ministre québécois pourrait susciter beaucoup d’intérêt selon lui.

Les conservateurs du Canada anglais ont beau croire qu’un chef progressiste-conservateur signerait l’arrêt de mort du parti fusionné en 2004, les Québécois eux martèlent que c’est le contraire qui les divisera.

« Je veux une personne qui est progressiste-conservateur, qui va sauver le Parti conservateur. Parce que c’est deux solitudes. Et on s’en va vers une scission, sinon », répétait encore le député Joël Godin vendredi.

« Il faut éviter l’éclatement du parti en isolant le Québec, qui manifestement est de philosophie politique plus progressive », commentait un autre membre du caucus.

La course risque de s’accélérer la semaine prochaine, puisque les proches de Jean Charest prédisent qu’il annoncera alors sa décision.

Ce sera toutefois sans connaître les règles de la joute. Car le parti annoncera la semaine prochaine les membres du comité d’organisation de la course, selon nos informations, mais ceux-ci mettront encore quelques semaines avant d’en annoncer les modalités.