Les Premières Nations peuvent gérer eux-mêmes leur service de protection à l’enfance, valide la Cour d'appel

En vertu de la loi fédérale C-92, datée de 2020, les Premières Nations du Québec possèdent le droit de gérer eux-mêmes leurs services de protection à l’enfance. La Cour d’appel québécoise a confirmé jeudi la validité de cette loi, déboutant presque entièrement les contestations de Québec.

Depuis l’entrée en vigueur en janvier 2020 de cette loi C-92, toutes les nations autochtones du pays peuvent voter eux-mêmes une loi sur la protection de la jeunesse les concernant. Cette loi autochtone, lorsqu’adoptée, peut par exemple empêcher la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) de mettre les pieds dans leur communauté.

Un jugement de la Cour d’appel rendu jeudi valide C-92 et déclare ainsi que les lois autochtones sont à égalité avec les lois fédérales et les lois provinciales.

C’est entre autres ce que contestait Québec. Le gouvernement s’est toujours dit d’accord avec le principe de loi, mais en avait contre « la forme » de C-92. « L’objectif a toujours été de protéger les compétences du Québec », indique-t-on au cabinet du ministère québécois de la Justice, qui préfère « prendre connaissance du jugement » avant de commenter davantage.

La Cour d’appel émet par contre deux bémols qui invalident en partie C-92. Un des paragraphes du texte implique que les lois autochtones « l’emportent sur toute disposition incompatible d’une loi provinciale ». Or, « conférer une priorité absolue à ce droit [ancestral] » n’est pas autorisé selon la constitution canadienne. En d’autres mots, la loi fédérale ne peut pas s’immiscer dans la coordination entre les lois autochtones et provinciales.

Cette conclusion pousse le chef Ghislain Picard, de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (AQPNL), à presser le gouvernement québécois à réagir. « Le Québec n’a pas vraiment le choix d’apporter sa collaboration », fait-il remarquer.

Cette décision le réjouit tout particulièrement parce qu’elle constitue d’aboutissement de décennies de revendications devant plusieurs commissions et enquêtes. « Nous sommes les mieux placés pour assurer le mieux-être de nos populations, et plus particulièrement de nos enfants, fait-il valoir. Il faudra que la province de Québec comprenne que cette volonté politique ne s’épuisera pas et que toute ingérence sera vivement dénoncée. »

Les Attikameks d’Opitciwan ont été les premiers à forger leur propre loi sur la protection de la jeunesse, il y a quelques semaines. Plus d’une quinzaine de communautés ont exprimé leur volonté de suivre cette voie vers l’autodétermination.

Un changement de paradigme

Pour la travailleuse sociale émérite et spécialiste de la question à l’Université du Québec en Outaouais, Christiane Guay, un véritable changement de paradigme peut ainsi s’amorcer chez les quelque 200 000 Autochtones au Québec.

« La manière de prendre soin des enfants est issue d’une conception de la famille complètement différente de la nôtre », explique-t-elle.

Le règlement des conflits parmi les Premières Nations passe davantage par le consensus. « Des travaux de recherche en délinquance, dans d’autres champs de la protection de la jeunesse arrivent aux mêmes conclusions. D’imposer une loi, la judiciarisation, ça va à contre-courant des manières de faire. »

Les lois autochtones risquent ainsi d’élargir l’importance de la « garde coutumière », une pratique déjà en vigueur dans plusieurs communautés pour protéger les plus jeunes. « Il y a déjà des enfants qui ne vivent pas avec leurs parents depuis presque leur naissance, mais chez leurs oncles, leurs tantes, leurs grands-parents », assure Christiane Guay. Dans plusieurs de ces communautés, le terme de famille s’étend à toute la nation.

L’adoption de lois autochtones offrira justement une souplesse qu’exigent les différences entre les cultures des Premières Nations, renchérit-elle. « S’il y a quelque qu’il faut comprendre, c’est que chaque nation, chaque communauté a une manière particulière de faire. Il faut respecter ces différences-là. »

Selon le recensement de 2016, les Autochtones constituent moins de 8 % de la population canadienne, mais 52 % des enfants pris en charge sont autochtones.