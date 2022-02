La ville de Windsor fait une demande d’injonction pour forcer le retrait des manifestants

La Maison-Blanche presse les autorités canadiennes de rouvrir le pont Ambassador, bloqué depuis lundi soir par des manifestants. Une demande d’injonction faite jeudi par la ville de Windsor pour forcer le retrait des manifestants n’a pas encore permis de mettre fin à l’immobilisation.

La ville de Windsor pourrait savoir vendredi midi si la demande d’injonction est acceptée. L’audience devant le juge de la Cour supérieure a été organisée rapidement au cours de la journée jeudi, après que la municipalité en ait fait la demande. Selon le juge Geoffrey Morawetz, le court délai n’a toutefois pas laissé assez de temps aux défendeurs — différents individus identifiés grâce à des articles journalistiques — d’en prendre connaissance. Ce dernier dit toutefois comprendre l’urgence économique de la situation.

Plusieurs rencontres ont eu lieu entre des départements américains, comme celui de la sécurité intérieure, et leur équivalent canadien, rapporte le réseau CBC. Mercredi, la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, a souligné l’impact économique de la fermeture du pont sur l’industrie automobile. Plusieurs usines automobiles en Ontario et aux États-Unis, dont celles de Toyota, Ford et Honda, ont suspendu leurs opérations en raison de la manifestation. Les voitures construites au Canada sont souvent assemblées grâce à des pièces produites aux États-Unis.

Pression américaine

D’autres élus américains, dont la gouverneure du Michigan Gretchen Whitmer, ont fait part de leur mécontentement face à la situation jeudi. Les gouvernements municipaux, provinciaux et fédéraux « doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour immédiatement rouvrir le pont en sécurité », a fait savoir la gouverneure dans un communiqué. Un appel a aussi lieu jeudi après-midi entre la délégation du Michigan au Congrès et le secrétaire américain à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas.

La gestion des manifestants anti-mesures sanitaires à Windsor surprend des experts en sécurité intérieure basés aux États-Unis. « Je m’imaginais que si une personne bloquait une route publique et dérangeait la vie civile et l’économie, ce serait illégal », affirme Javed Ali, professeur à l’Université du Michigan et ancien analyste au département de la Sécurité intérieure.

« Le point de vue des experts en sécurité aux États-Unis c’est “pourquoi les Canadiens ont été si lents avant d’imposer les lois ?”», poursuit Javed Ali. La police de Windsor n’a fait jusqu’à maintenant qu’une arrestation dans le cadre des manifestations. La municipalité a demandé à la GRC de lui envoyer 100 agents pour aider sa force policière. En mêlée de presse jeudi, le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a déclaré que la GRC enverrait des renforts dans la ville frontalière.

Exporté aux États-Unis

Les manifestations canadiennes font les manchettes depuis une semaine aux États-Unis sur les grandes chaînes, un phénomène rare, constate le professeur de science politique Antoine Yoshinaka, de l’Université de New York à Buffalo. « Ce sont les médias ainsi que les politiciens de droite qui semblent approuver », dit-il. Les animateurs du populaire réseau Fox News, tels que Tucker Carlson, sont du nombre.

Le mouvement a un « potentiel considérable » de continuer aux États-Unis, estime Thomas S. Warrick, chercheur au Atlantic Council et ancien haut gradé du département de la Sécurité intérieure. C’est pourquoi le département surveille de près la possible présence de camionneurs près du site du Super Bowl dimanche, dit-il, tel qu’il a été rapporté par des médias américains.

Mais le chercheur prévoit que le gouvernement américain gérera les manifestants de manière différente qu’au Canada. Depuis les incidents de camions à la bombe comme celui d’Oklahoma City, en 1995, les forces de l’ordre aux États-Unis « ont adopté l’idée qu’il faut une distance importante entre les camions et les bâtiments gouvernementaux importants », explique Thomas Warrick, faisant référence à l’occupation en cours à Ottawa.

« Si vous transposiez ce qui s’est passé à Ottawa à Washington D.C., la réponse aurait été différente », suggère Javed Ali. L’occupation dans la capitale américaine, dit-il, serait complètement inacceptable. « C’est le cœur du gouvernement, je ne pense pas que le gouvernement aurait traîné ses pieds. Chaque jour que vous laissez passer sans imposer les lois, vous donnez l’opportunité aux manifestants de promouvoir leur cause », affirme Javed Ali.

Ce reportage bénéficie du soutien de l’Initiative de journalisme local, financée par le gouvernement du Canada.