Vague de cas dans les garderies: «le CPE s’immunise tranquillement»

Il est difficile d’avoir un portrait juste de la situation, mais la COVID-19 circule présentement dans de nombreux services de garde de la province, rapportent plusieurs personnes du réseau contactées par Le Devoir, qui constatent que leurs groupes « s’immunisent » l’un à la suite de l’autre.

« Ce qui est en train de se passer, c’est que le CPE s’immunise tranquillement, un groupe à la fois, lance Guy Arseneault, directeur général du CPE Alexis le trotteur, situé à Montréal. La semaine dernière, c’était un groupe de sept enfants. Tous les jours, je recense un cas de COVID. Aujourd’hui, j’en ai ajouté deux sur ma liste. »

C’est le même son de cloche dans de nombreuses autres garderies. « Les deux tiers de mon personnel l’a eue ou l’a en ce moment, et la moitié des enfants de mon installation l’ont eue. Nous avons au moins un cas par jour », rapporte Marie-Claude Plante, directrice générale du CPE-BC le Hêtre, à Laval, et directrice d’un bureau qui coordonne des services en milieu familial où sont placés 738 enfants. « J’ai des groupes qui vont être immunisés pour trois mois », dit-elle.

Comme c’est le cas dans plusieurs régions de la province, un enfant ou un employé qui a contracté la COVID-19 depuis le 20 décembre dernier est considéré comme « protégé » pour une durée de trois mois, selon un courriel de la Santé publique de Laval envoyé le 7 février que Le Devoir a consulté. « Si la personne est considérée comme protégée, aucun isolement et aucun test ne sont requis, sauf en présence de fièvre », écrit-on.

« Il y a énormément d’éclosions, tous les jours, et on se demande quand ça va baisser », renchérit Samir Alahmad, président de l’Association des garderies privées du Québec. La même réalité est constatée à l’échelle du Québec par l’Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE).

Il est difficile d’avoir un portrait juste de la situation. D’après le site de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), aucune éclosion n’est recensée cette semaine. Dans une mise en garde, on écrit que le nombre d’éclosions touchant des milieux comme les services de garde est « fortement sous-estimé », parce que leur saisie est facultative depuis le 7 janvier.

Ces chiffres ne sont donc pas du tout représentatifs de la réalité, estime Guy Arseneault. « Personne ne sait combien il y a de cas dans les services de garde », lance-t-il, en notant un manque de transparence.

Changement d’approche

Si le virus circule, les personnes contactées par Le Devoir ne notent pas de symptômes graves. « La bonne chose, c’est que jusqu’à maintenant, il n’y a pas eu, à ma connaissance, de complications graves chez les enfants et les éducateurs infectés », souligne Samir Alahmad. L’AQCPE note de son côté un « changement de paradigme ». « Maintenant, on se demande plutôt à quel moment on va l’avoir, souligne la directrice générale, Geneviève Bélisle. On sent qu’il y a une acceptation, et on essaye de faire au mieux. »

Québec a changé les règles d’isolement applicables aux services de garde plusieurs fois depuis la fin du mois de décembre. Depuis la mi-janvier, les groupes ne sont plus fermés quand une personne est symptomatique, et la durée de l’isolement est réduite à cinq jours.

Le nombre élevé de cas de COVID-19 dans les garderies ne surprend pas le virologue Benoit Barbeau. « C’est un virus très transmissible », souligne le professeur du Département des sciences biologiques de l’UQAM. Le groupe d’âge qui fréquente les garderies n’est pas vacciné, ajoute-t-il, mais il note tout de même un élément « semi-positif ». « Généralement, il s’agit d’un groupe d’âge qui demeure relativement bien protégé contre les possibilités de développer des symptômes graves et d’être hospitalisé », dit-il.

Les services de garde sont néanmoins propices à la propagation du virus, et cela pourrait contribuer à l’infection d’autres personnes dans l’entourage des enfants.

« C’est certain qu’il faut rester vigilant, considérant qu’il y a des assouplissements assez soutenus en ce moment », explique Alain Lamarre, professeur et chercheur en immunologie et virologie à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS). Il observe un petit ralentissement dans la baisse des hospitalisations ces derniers jours, mais il ne s’alarme pas.

Il note un discours où il faut « apprendre à vivre avec le virus » et où la gestion du risque est laissée entre les mains des individus. « On arrive à cette étape après plus de deux ans de pandémie. Je crois que la population est de plus en plus informée sur les risques et les conséquences pour chaque personne », dit-il.

Mécontentement

Ce n’est pas tout le monde qui est à l’aise avec les nouvelles règles, et si d’aventure un service de garde voulait imposer des règles plus strictes, il s’exposerait à des conséquences.

« Si la direction d’un service de garde va au-delà des consignes, et impose par exemple un isolement de 10 jours aux enfants au lieu de 5 jours, ou une fermeture de groupe ou d’installation non justifiée, le service de garde ne respecte pas son entente de service avec les parents et il s’expose à des recours juridiques », écrit le ministère de la Famille dans un bulletin d’information datant du 28 janvier. Son financement pourrait également être affecté.

« Ça nous a mis en colère, et j’ai trouvé ça ordinaire. On a quand même un droit de gérance », lance Marie-Claude Plante.