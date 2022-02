Quoi surveiller aujourd’hui ?

Contre les tests PCR à la frontière

Plusieurs voix se montrent impatientes devant le maintien de l’imposition des tests PCR pour les voyageurs vaccinés qui partent et qui reviennent de voyage au Canada. À celles-ci s’ajouteront aujourd’hui celles d’un groupe de docteurs canadiens, qui se joindront à la Table ronde canadienne du voyage et du tourisme pour dénoncer ces mesures « inutiles » et « non basées sur la science ».

Les tests PCR à la frontière ont été remis en place par Ottawa le 21 décembre dernier. « Ce qu’on veut absolument faire, c’est de décourager les gens à voyager à l’étranger même pour de courts séjours », avait alors déclaré le ministre de la Santé du Canada, Jean-Yves Duclos.