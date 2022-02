Une microbrasserie gaspésienne au coeur d’une controverse avec des partisans de « Rambo »

Plusieurs partisans du « Convoi de la liberté » réclament le boycottage de la microbrasserie Le Malbord, peut-on lire sous une publication Facebook de l’entreprise. Dans celle-ci, les propriétaires ont voulu se dissocier de Bernard « Rambo » Gauthier qui a été vu, lors des récentes manifestations à Québec avec une tuque au logo de la compagnie gaspésienne.

« Depuis vendredi dernier, nous recevons plusieurs commentaires sur le vêtement promotionnel de la microbrasserie Le Malbord porté par Bernard Rambo Gauthier lors de ses récentes interventions dans les médias. Sachez qu’en aucune façon, notre entreprise et la marque Le Malbord ne sont associées à la démarche, aux revendications et aux propos de M. Gauthier », ont écrit les propriétaires Félix Labrecque et Thierry Lafargue en fin de matinée lundi.

« On a reçu plusieurs questionnements à savoir si on appuyait le mouvement. On a donc décidé d’informer qu’il ne s’agissait pas d’une initiative du Malbord », a indiqué M. Labrecque en entrevue avec Le Devoir.

Cette dissociation avec le mouvement des camionneurs, qui réclame notamment l’assouplissement des mesures sanitaires, a amené plusieurs internautes déçus à appeler au boycottage de la petite entreprise située en Haute-Gaspésie.

« Gang de peureux », « des lâches », « je vous souhaite une belle faillite » et autres insultes du genre accompagnent les nombreux messages de boycottage sous la publication qui a déjà récolté plus d’une centaine de partages et près de 700 commentaires en un peu plus de 24 heures.

Félix Labrecque a toutefois tenu a précisé que le message publié sur les réseaux sociaux de son entreprise lundi n’avait pas comme « objectif de prendre position, même s’il est interprété comme tel. » Questionné à savoir si Le Malbord appuie les revendications des camionneurs, le propriétaire a déclaré : « On n’est pas contre le droit de manifester », ajoutant ne pas spécifiquement être pour ou contre.

Des retombées divisées

Malgré les messages haineux, Le Malbord a aussi reçu un grand appui de la part de certains internautes qui ont plutôt saisi leur clavier afin de laisser des commentaires encourageants sous la publication. Alors que certains amateurs clament qu’ils n’achèteront plus jamais un produit de l’entreprise, d’autres ont été charmés par la prise de position de la microbrasserie. Même que certaines personnes qui ignoraient jusqu’à présent l’existence de l’endroit ont signalé qu’ils achèteront désormais leurs bières à la compagnie québécoise qui possède des points de vente de Sept-Îles à Ottawa en passant par Rouyn-Noranda.

Quelques internautes s’interrogent par ailleurs sur la pertinence du message publié par les propriétaires, se demandant s’il n’avait pas mieux fallu rester silencieux quant à cette « publicité gratuite ». L’un d’eux a même repris le dicton « Parlez-en en bien, parlez-en en mal, mais parlez-en », indiquant par le fait même qu’ils auraient dû profiter de ce placement de produit. Quant à ce flot de commentaires, Félix Labrecque mentionne que Le Malbord « est à l’écoute de ce qui est dit », sans pour autant prendre de mesures pour le moment.