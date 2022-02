Le père non vacciné qui avait perdu ses droits d’accès à son fils pourra le revoir

Le père qui avait perdu temporairement ses droits d’accès à son fils juste avant le temps des Fêtes parce qu’il n’est pas vacciné contre la COVID-19 pourra finalement le revoir.

La juge Anne-Marie Paquette de la Cour supérieure vient de lui redonner le droit de passer du temps avec son adolescent de 12 ans.

Après avoir vu ses droits d’accès suspendus temporairement, jusqu’au début du mois de février, le père est revenu devant le tribunal pour faire casser cette décision.

Cette suspension est « draconienne », et porte atteinte à son lien parent-enfant, a-t-il plaidé mardi devant la juge Paquette.

Il a déploré de se voir accoler l’étiquette de « complotiste » par la mère de l’adolescent.

Le père a précisé qu’il a consenti à la vaccination pour l’enfant, mais confirme « qu’il n’est pas lui-même vacciné et qu’aucun changement n’est en vue à ce chapitre », est-il rapporté par la juge dans sa décision. Il a ajouté qu’il respecte les mesures sanitaires recommandées par la santé publique — sauf la vaccination.

De son côté, la mère a fait valoir que le contact de son fils avec son père augmente le risque de contamination de l’enfant, qui pourrait aussi ramener le virus dans sa maisonnée : elle y habite avec son conjoint et ils ont deux jeunes enfants, qui ne peuvent être vaccinés.

La juge a reporté le débat sur certains aspects de ce dossier : « Le père adhère-t-il ou non aux théories du complot ? Respecte-t-il ou non les recommandations de la santé publique ? Cela fait l’objet d’une preuve qui est contestée et que le Tribunal n’est pas en mesure de trancher à ce stade, en se fondant sur la preuve parcellaire disponible ».

Elle a préféré recentrer le débat judiciaire en se basant sur le critère prévu par la loi : est-il dans le meilleur intérêt de cet adolescent d’avoir des contacts avec son père, dans les circonstances des deux familles ?

Or, la situation épidémiologique a évolué depuis le 23 décembre, au moment de la suspension des droits d’accès du père, écrit la magistrate. En décembre, la Santé publique était fort inquiète de la progression du variant Omicron et une série de mesures restrictives avaient été mises en place pour ralentir la contamination, ce qui avait pesé dans la balance du juge précédent.

Actuellement, l’adolescent va à l’école et y côtoie de nombreux élèves et professeurs, note la juge Paquette qui relève aussi que le gouvernement du Québec a annoncé mardi, le jour même de l’audition, un calendrier de déconfinement qui signale une amélioration de la situation au Québec.

« Le Tribunal estime, dans les circonstances actuelles, notamment la situation épidémiologique qui prévaut présentement, qu’il n’est pas dans le meilleur intérêt de l’enfant d’être coupé de tout contact en personne avec son père. L’effet préjudiciable d’une telle coupure sur le maintien et le développement de la relation père-enfant serait, dans le contexte actuel, plus important que les risques que la mère expose et qui demeurent néanmoins réels ».

La juge a aussi noté dans son jugement l’engagement du père de respecter les mesures sanitaires recommandées par la Santé publique, comme la distanciation et l’hygiène.

Elle autorise donc la reprise des droits d’accès, en accordant au père la période de la semaine de relâche pour reprendre le temps perdu.