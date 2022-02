La croissance démographique du Canada demeure la plus élevée du G7

Bien que l’arrivée de la pandémie a ralenti la croissance de la population, le rythme de croissance démographique du Canada demeure le plus élevé du G7. La population canadienne a augmenté presque deux fois plus vite que celle des autres pays du groupe, pour s’établir à un peu moins de 37 millions de personnes en 2021. C’est ce que révèlent les premiers résultats du Recensement de 2021 de Statistique Canada dévoilés mercredi.

La croissance démographique du Canada s’est également classée au septième rang du G20 de 2016 à 2021, derrière l’Arabie saoudite, l’Australie, l’Afrique du Sud, la Turquie, l’Indonésie et le Mexique, et au même rang que l’Inde.

La plus grande partie de l’augmentation s’est produite avant la pandémie, la population du Canada ayant augmenté d’un nombre record de 583 000 personnes (+1,6 %) en 2019.

Le Canada comptait environ 1,8 million de personnes de plus en 2021 comparativement aux données du dernier recensement, cinq ans plus tôt. C’est surtout l’immigration, et non la fécondité, qui a alimenté cette croissance démographique : des 1,8 million de nouveaux venus, quatre personnes sur cinq avaient immigré. Les cibles d’immigration pour les immigrants permanents et temporaires ont également augmenté depuis 2015.

L’immigration est également la principale raison à l’origine du ralentissement depuis 2020 en raison des restrictions frontalières mises en place pour freiner la propagation de la COVID-19.

Bien que la pandémie ait ralenti les déplacements des personnes dans le monde entier, l’immigration a tout de même contribué à l’augmentation de 0,4 % de la population du Canada en 2020. La population des États-Unis a quant à elle augmenté de 0,1 % du 1er juillet 2020 au 1er juillet 2021.

L’immigration demeure le principal moteur de la croissance démographique dans presque toutes les provinces et tous les territoires. L’Île-du-Prince-Édouard et la Colombie-Britannique ont enregistré les rythmes de croissance les plus rapides parmi les provinces, principalement en raison de l’immigration.

Des destinations de villégiature comme Squamish en Colombie-Britannique, Canmore en Alberta, ainsi que Wasaga Beach et Collingwood en Ontario sont aussi parmi les collectivités qui connaissent la croissance la plus rapide au pays.

Fécondité en baisse

L’accroissement naturel de la population, soit le nombre de naissances moins le nombre de décès, est le second facteur ayant stimulé la croissance démographique au pays. Le Canada est toutefois un pays où le taux de fécondité est faible et diminue de façon constante depuis 2008.

La pandémie de COVID-19 aurait également intensifié cette tendance : le taux de fécondité du Canada étant passé de 1,47 enfant par femme en 2019 à un creux sans précédent de 1,40 enfant par femme en 2020.

Selon une récente étude, un cinquième des adultes canadiens âgés de moins de 50 ans désiraient avoir moins d’enfants comparativement à ce qu’ils prévoyaient auparavant ou ont décidé d’attendre avant d’avoir des enfants à cause de la pandémie.

Le taux d’accroissement naturel au Canada a ainsi diminué, passant de 0,3 % en 2016 à 0,1 % en 2021, le niveau le plus bas jamais enregistré. Ce taux ne devrait pas devenir négatif (plus de décès que de naissances), au cours des 50 prochaines années, contrairement à d’autres pays, comme l’Italie et le Japon.

Le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest sont les seuls parmi les provinces et les territoires du Canada où la croissance démographique repose principalement sur l’accroissement naturel. Les deux territoires ont des taux de fécondité beaucoup plus élevés qu’ailleurs au Canada et sont donc constitués d’une population plus jeune.

Au cours des prochains mois, Statistique Canada diffusera tous les résultats du Recensement de 2021, qui brosseront un portrait statistique exhaustif des collectivités canadiennes d’un océan à l’autre.