Quoi surveiller aujourd’hui ?

Point de presse de la Santé publique

On dirait que la petite routine s’installe : après le mardi politique, le mercredi de la Santé publique. Le directeur national de santé publique par intérim, Luc Boileau, fait le point sur la situation de la COVID-19 au Québec à 14 h. Il sera accompagné de Marie-France Raynault, de la Direction générale de la santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux, et de Jean Longtin, médecin microbiologiste.

Mardi, Luc Boileau a laissé entendre qu’il présenterait des estimations du nombre de cas d’infections et qu’il dresserait un « portrait de la charge épidémique qu’il y a eu jusqu’à maintenant » dans la cinquième vague. La Santé publique compte aussi détailler la courbe projetée des hospitalisations. Celle-ci sera scrutée attentivement avec le plan de déconfinement annoncé par François Legault mardi.