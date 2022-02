Fin d’une longue grève de cinq mois à l’hôtel DoubleTree à Montréal

Les 150 syndiqués du DoubleTree par Hilton du Complexe Desjardins à Montréal ont mis fin à une grève générale illimitée qui durait depuis cinq mois, a appris Le Devoir. Mardi, 57 % des salariés ont accepté une nouvelle convention collective au terme d’une longue assemblée générale.

« C’est un signal clair qu’on envoie à l’employeur. On accepte, mais on aurait souhaité en avoir plus. Il y aura une nouvelle négociation en 2024 et on souhaitera obtenir de meilleures conditions de travail, mentionne au Devoir le trésorier de la Fédération du commerce (FC–CSN), Michel Valiquette. Ça a été une excellente assemblée, avec beaucoup de débats. »

Les employés de l’hôtel situé en plein cœur du Quartier des spectacles avaient déclenché une grève le 2 septembre dernier. C’est à la suite de l’intervention d’un conciliateur, impliqué dans le dossier depuis plusieurs mois et qui a fait une recommandation, que les deux parties ont pu s’entendre.

« Aucun recul au niveau des conditions de travail »

Pour le syndicat, la fin de cette saga est un succès pour les travailleurs. « C’est une victoire, maintient Michel Valiquette. L’employeur a maintenu des reculs pendant plusieurs mois, et, au final, il n’aura rien gagné. Le syndicat n’a accepté aucun recul au niveau des conditions de travail. »

Les employés obtiennent donc un règlement presque similaire à ce qui a été négocié dans 16 autres hôtels, incluant une convention collective sur une période de quatre ans et une augmentation de salaire analogue.

La charge de travail des préposés aux chambres sera quant à elle réduite jusqu’à 12 chambres par jour à certaines périodes de l’année. Il s’agit d’un gain « très important » pour les employés du DoubleTree, « qu’on n’a pas nécessairement obtenu ailleurs », affirme Michel Valiquette.

Ils retourneront au travail vraisemblablement « dans les prochains jours », précise le syndicat, tandis que l’heure est au déconfinement au Québec.

Il s’agit donc du 17e règlement dans le secteur de l’hôtellerie depuis l’échéance des conventions collectives en juin 2020 et il en reste six à obtenir.

Les employés de l’hôtel Hilton à Québec sont de leur côté toujours en grève. « C’est un message qu’on envoie au propriétaire du Hilton Québec, surtout dans la conjoncture dans laquelle on se retrouve avec la relance et le déconfinement, souligne Michel Valiquette. Là aussi l’employeur reste campé sur ses positions et ne veut pas allouer les conditions de travail qui ont été données aux autres travailleurs de l’hôtellerie. »