La résidence pour aînés Manoir Liverpool revient hanter les ministres Blais et Dubé

Blâmés pour maltraitance et négligence il y a un an, les anciens propriétaires de la résidence pour aînés Manoir Liverpool réclament maintenant 6,2 millions de dollars en dommages et intérêts aux ministres Christian Dubé et Marguerite Blais.

Claude Talbot et Manon Belleau dénoncent le non-respect d’une entente de confidentialité par le CISSS de Chaudière-Appalaches, qui aurait fait avorter la vente du Manoir.

Il y a un an, la résidence pour aînés de Lévis s’apprêtait, dans la foulée d’une enquête administrative venue confirmer plusieurs manquements, à perdre la certification qui lui permettait de maintenir ses opérations.

Les anciens propriétaires disent aujourd’hui que la perte de leur certification les a « contraints, voire obligés », à procéder à « une vente de liquidation », sans quoi « ils étaient acculés à la faillite ».

« Ils se sont retrouvés avec une épée de Damoclès au-dessus de leur tête », plaide l’avocat Jean-François Bertrand, qui représente les deux demandeurs.

« Propos péjoratifs et discriminatoires »

M. Talbot et Mme Belleau prétendent que le CISSS a rompu son engagement de garder confidentielles les conclusions de son enquête administrative pour ne pas nuire à la vente. « Ultimement, un rapport tronqué […] présentant les demandeurs comme des personnes hautement négligentes a été rendu public. »

Les anciens propriétaires allèguent que l’enquête menée par le CISSS était « bidon » en raison d’« allégations parfois mensongères, non fondées ou tout simplement non contextualisées. »

Ce rapport d’enquête faisait état d’une kyrielle de manquements s’étant échelonnés sur une période d’au moins cinq ans.

Les anciens propriétaires reprochent au ministre de la Santé et à la ministre responsable des Aînés d’avoir tenu des « propos péjoratifs et discriminatoires » à leur endroit après la publication du rapport, en les qualifiant notamment de « propriétaires véreux et malhonnêtes ».

« M. Dubé a, pour sa part, indiqué qu’ils avaient fait des “entourloupettes” », maintient la demande introductive d’instance consultée par Le Devoir. Pour les demandeurs, le ministre laissait ainsi croire publiquement qu’ils « étaient foncièrement malveillants ».

Claude Talbot et Manon Belleau avancent que « ces atteintes » ont mené à l’annulation d’une offre d’achat totalisant 20,5 millions de dollars « et [à] une perte de confiance et d’estime de leurs partenaires d’affaires, proches et connaissances ».

Les anciens propriétaires rejettent le blâme des « problématiques survenues durant la COVID » sur les épaules du réseau de la santé. « Elles relèvent davantage d’une mauvaise gestion des soins de santé du gouvernement et du CISSS plutôt que des Demandeurs ». Ces derniers estiment avoir servi de « bouc émissaire. »

La demande précise que M. Talbot et Mme Belleau ont finalement vendu le Manoir Liverpool au même acheteur, mais pour 15 millions de dollars. Les deux anciens propriétaires estiment avoir subi une perte de 5 millions et demi de dollars.

Claude Talbot et Manon Belleau demandent que la différence soit acquittée par le CISSS de Chaudière-Appalaches et les deux ministres. En plus, les deux demandeurs réclament 450 000 $ en dommages compensatoires et 225 000 $ en dommages punitifs.

Les attachés de presse de Christian Dubé et de Marguerite Blais ont fait savoir qu’ils n’émettraient aucun commentaire en raison du processus judiciaire en cours.