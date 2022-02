Assouplissements et fin de l’urgence sanitaire en vue au Québec

Le premier ministre, François Legault, a annoncé mardi son plan de déconfinement en plusieurs étapes pour les prochaines semaines, se disant prêt à prendre un « risque calculé » face à la situation de la COVID-19 au Québec.

« Le 14 mars, l’essentiel des mesures sanitaires va être levé, donc on va revenir à une vie plus normale », a-t-il lancé en point de presse. À ce moment, Québec pourrait déposer un projet de loi visant à mettre fin à l’état d’urgence sanitaire, a ajouté le chef du gouvernement.

Dès samedi, il n’y aura plus de limite légale pour les rassemblements dans les résidences privées. La recommandation de la Santé publique demeure néanmoins fixée à dix personnes, de trois adresses différentes. « On le dit de plus en plus, il va falloir apprendre à vivre avec le virus, donc il va falloir, soi-même, chaque personne, évaluer ses risques », a lancé M. Legault.

La même journée, la limite de convives passera à dix par table dans les restaurants. Des personnes de trois adresses différentes pourront partager un repas. Le 14 février, les matchs de sports deviendront autorisés et un maximum de 500 personnes pourra assister à des spectacles extérieurs.

Québec avait déjà annoncé que les adultes allaient pouvoir reprendre le sport organisé à cette date. Les salles d’entraînement et les spas rouvriront aussi leurs portes cette journée-là.

Une semaine plus tard, le 21 février, « tous les commerces pourront rouvrir à 100 % de leur capacité », a affirmé M. Legault. La limite de 500 spectateurs imposée aux salles de spectacles et amphithéâtres sera aussi levée, mais ceux-ci devront continuer d’opérer à moitié de leur capacité.

Le 28 février, les tournois sportifs pourront reprendre et le télétravail ne sera plus obligatoire. Les lieux de culte et salles de spectacle pourront aussi ouvrir à pleine capacité, sauf le Centre Bell et le Centre Vidéotron. Les bars et casinos pourront aussi accueillir des clients, à 50 % de leur capacité. La danse et le karaoké demeureront interdits jusqu’au 14 mars.

« C’est un risque calculé de vous annoncer aujourd’hui un plan de déconfinement. On franchit une étape importante. Il y en a plusieurs qui vont dire : “Enfin !”», s’est réjoui le premier ministre.

À ses côtés, le directeur national de santé publique par intérim, Luc Boileau, a néanmoins averti la population qu’il était possible que le plan de déconfinement soit ralenti advenant une hausse trop importante de cas de COVID-19.

Plus de détails suivront.

Revoyez notre clavardage en direct de la conférence de presse:

À (re)voir: La conférence de presse lors de laquelle le gouvernement a annoncé ces assouplissements: