Quoi surveiller aujourd’hui ?

«Dune» aux Oscar ?

C’est aujourd’hui que l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences dévoile les nominations en vue de la 94e cérémonie des Oscar. L’attention sera notamment tournée sur le nombre de catégories dans lesquelles se hissera Dune, du Québécois Denis Villeneuve. Les films Belfast, West Side Story et The Power of the Dog — coproduit par le Québécois Roger Frappier — risquent également de se démarquer.

Du côté des courts métrages de fiction, il faudra aussi surveiller si Les grandes claques, réalisé par Annie St-Pierre, et Frimas, de Marianne Farley, réussiront à se faufiler parmi les nommés.