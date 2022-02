Retour au calme à Toronto après la manifestation anti-mesures sanitaires

Le calme est revenu dans les rues de Toronto après une fin de semaine de manifestations contre les mesures sanitaires qui ont immobilisé une intersection majeure du centre-ville et mené à deux arrestations. Lundi, la circulation était fluide au coin des rues Bloor et Avenue et les Torontois faisaient leurs emplettes dans les boutiques cossues du quartier.

Les tracteurs stationnés près de l’intersection en fin de semaine ont laissé place lundi à des entrepreneurs occupés à travailler dans les égouts de la ville. À l’intersection, l’église Church of the Redeemer continuait de servir des repas chauds à des passants. Des plans de contingence avaient été préparés au cas où la manifestation avait continué au courant de la semaine : plus d’employés, le don de repas à un endroit plus sécuritaire, et des bouchons pour tout le monde, raconte Angie Hoking, coordonnatrice au lieu de culte.

Aucun employé n’était à l’église en fin de semaine. Les messes se font virtuellement, COVID oblige, et les musiciens, qui avaient l’habitude de venir néanmoins, sont restés à la maison. Durant la fin de semaine, l’église était par moments entourée de manifestants.

À l’Est de l’intersection, les magasins du quartier surnommé « Mink Mile » (Avenue de la fourrure) pour ses adresses luxueuses telles que Gucci, Louis Vuitton et Burberry, n’ont pas eu à désinstaller du contreplaqué ce matin. Les entreprises, qui avaient placardé leurs magasins en prévision des manifestations antiracistes de l’été 2020, n’ont pas jugé nécessaire de le faire en fin de semaine, malgré les incidents de vandalisme qui se sont déroulés à Ottawa.

« On ne s’attendait pas à une situation violente, mais plutôt à ce que la circulation soit perturbée. C’est ce que la police de Toronto nous a dit », a laissé savoir Briar de Lange, la directrice de l’association des commerçants du quartier Bloor-Yorkville. Si les magasins ont placardé leur vitrine à l’été 2020, dit-elle, c’était de leur propre gré. « La ville de Toronto n’a jamais proposé aux commerçants de placarder leur boutique », a écrit par courriel Mike Layton, qui représente le quartier au conseil municipal.

Milieu de la santé à l’abri

Au sud du site de la manifestation et de Queen’s Park — le parlement ontarien — les nombreux hôpitaux de l’avenue University sont eux aussi sortis indemnes. Les quatre centres hospitaliers se trouvant à proximité du parlement avaient collaboré avec la police de Toronto pour s’assurer de protéger les patients. Les services policiers ont finalement bloqué l’accès à une partie de l’avenue vendredi.

« Nos patients, employés et médecins ont pu avoir accès à l’hôpital sans problème durant la fin de semaine », a écrit Tracy Chisholm, porte-parole de l’hôpital Women’s College, dont la p.-d.g. avait suggéré aux employés de porter des vêtements de ville pour se rendre au travail. Aucun employé de l’hôpital pour enfants malades (SickKids) n’a été la cible de harcèlement de manifestants, précise le centre hospitalier. « Nous sommes extrêmement reconnaissants de notre collaboration avec les autres hôpitaux et la police de Toronto », a affirmé Jennifer Specht, porte-parole du système de santé Sinaï.

Retour des manifestants ?

Difficile de prédire, pour l’instant, si la police aura de nouveau à ériger un barrage près des hôpitaux. Sur la page Facebook du groupe Convoy for Freedom Toronto 2022, certains membres suggèrent un retour au centre-ville samedi et dimanche prochain, d’autres au courant de la semaine. Mais plusieurs proposent aussi de se tourner vers Ottawa pour appuyer les manifestants déjà présents.

« Si c’est possible, le plus de personnes à Ottawa, le mieux c’est pour répondre aux actions des autorités là-bas », note un utilisateur dans un commentaire qui a obtenu 20 mentions « j’aime ». « Nous devons être à Ottawa pour aider les camionneurs qui se font voler leur essence », lance un autre membre du groupe.

« La police de Toronto continue de surveiller les enjeux de sécurité à Toronto et ailleurs au pays », s’est contentée de dire une porte-parole du service policier municipal. Les rues bloquées en fin de semaine sont maintenant libres d’accès, mais le service policier a déployé « un nombre plus important de policiers en uniforme au centre-ville », précise la porte-parole.

Ce reportage bénéficie du soutien de l’Initiative de journalisme local, financée par le gouvernement du Canada.