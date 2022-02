Incursions politiques : la Cour suprême du Canada n’est pas celle des États-Unis

Le juge en chef a jugé bon lundi de réaffirmer haut et fort l’indépendance de la Cour suprême du Canada, qui n’est pas influencée par le gouvernement au pouvoir et les politiques du jour. D’attribuer à la Cour des « motivations partisanes » est un jeu pour gérants d’estrades aux États-Unis — mais pas ici, a-t-il suggéré.

« La politique partisane n’entre jamais en ligne de compte », a insisté le juge en chef Richard Wagner, lors d’une allocution offerte à l’assemblée générale de l’Association du Barreau Canadien (ABC).

« La Cour suprême doit être, et est, complètement indépendante des branches politiques du gouvernement ».

Le magistrat n’a pas expliqué pourquoi il a tenu à faire ces déclarations, mais elles viennent alors que l’édifice de la Cour suprême à Ottawa est entouré depuis des jours de manifestants bruyants, qui s’opposent notamment à la vaccination obligatoire et aux mesures sanitaires, et dont certains disent que les juges sont de mèche avec le gouvernement.

« La spéculation sur les motivations partisanes est un sport pour gérants d’estrade qui est mieux joué aux États-Unis », a dit d’un ton grave le juge en chef.

Chez nos voisins du Sud, le fait que choix des juges pour la Cour suprême soit lié aux politiques du président au pouvoir n’est pas un secret. Mais ici, ce serait une erreur de croire que les désaccords entre les juges de la Cour sont une preuve de divisions partisanes, a-t-il poursuivi.

Les membres du plus haut tribunal du pays ont des opinions diverses, des expériences de vie et des opinions différentes « et c’est une très bonne chose ». Mais ceux qui croient que cela indique des divergences politiques ne comprennent pas le fonctionnement de la Cour, a dit le juge Wagner.

De toute façon, selon lui, les comparaisons entre la Cour suprême du Canada et les autres cours sont « futiles » : « nous avons la seule cour bilingue et bi-juridique au monde ».

Interrogé sur la meilleure façon de maintenir le lien de confiance entre les tribunaux et la population, le juge en chef s’est dit optimiste.

« Pour maintenir la démocratie », les gens ont compris qu’il est essentiel d’utiliser les tribunaux pour faire respecter la règle de droit.

« Encore plus aujourd’hui que jamais. Et on le voit dans notre environnement immédiat ».