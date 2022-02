Un retard sans précédent pour les élèves du Nunavik

Au Nunavik, les enfants ont repris le chemin de l’école lundi dernier, mais ils accumulent un retard sans précédent en raison de la fermeture des derniers mois. Dans certains villages durement frappés par la vague Omicron, les écoliers n’ont eu qu’une trentaine de jours de classe depuis le début de l’année scolaire. Et sans connexion Internet digne de ce nom, avec des élèves collés les uns sur les autres dans des maisons surpeuplées, l’école à la maison est loin d’être un succès.

« C’est énorme [la perte des apprentissages], s’exclame la directrice générale de la Commission scolaire Kativik, Harriet Keleutak. On fait des plans de rattrapage, surtout avec les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire, pour qu’ils puissent passer leurs examens ministériels de fin d’année, mais ce n’est pas évident. On fait également un plan pour avoir des cours d’été. »

Mme Keleutak ne se fait pas d’illusions. Plusieurs enfants vont redoubler leur année scolaire. « Dans les communautés fermées depuis longtemps, il va y avoir des enfants qui ne seront pas capables de finir l’année et qui vont devoir refaire les apprentissages l’an prochain. »

Selon elle, à peine 60 % des élèves ont été en mesure de faire leurs travaux à distance pendant les derniers mois. « Il y a des parents qui ne parlent pas ou ne lisent pas le français. Même en inuktitut, ce ne sont pas tous les parents qui sont en mesure d’enseigner à leurs enfants. C’est un défi énorme. »

Il y a aussi les maisons surpeuplées, des familles qui vivent à sept dans une maison de deux chambres ou à quatorze dans une maison de trois chambres. « C’est un des plus gros problèmes que l’on a, soupire Mme Keleutak. C’est très difficile pour des élèves qui vivent avec leurs parents, leurs grands-parents et leurs arrière-grands-parents, leurs frères et sœurs ou leurs cousins-cousines de faire leurs travaux. Sans oublier que leurs parents aussi sont en télétravail. »

Mauvaise connexion

Mais le principal obstacle à l’enseignement à distance demeure la piètre qualité du réseau Internet, constate Mme Keleutak. « C’est très, très lent. En Zoom, c’est impossible d’allumer la caméra, sans quoi on perd la connexion. Avec ceux qui sont en télétravail, on fait nos réunions par téléphone plutôt que par Zoom. »

Dans ces conditions, impossible donc pour les élèves de suivre un cours en virtuel ou de télécharger des devoirs à faire. Les professeurs ont imprimé les travaux et livré le matériel à domicile. Les élèves plus âgés ont eu des ordinateurs portables dans lesquels le matériel avait été téléversé au préalable. Les enseignants échangeaient ensuite avec leurs élèves par téléphone, par courriel ou sur Facebook. Certains ont même utilisé la radio locale.

Les écoles de Kangirsuk, de Salluit et de Kuujjuaq, qui accueillent à elles seules le tiers des 3300 élèves de la commission scolaire, ont fermé leurs portes à la mi-octobre pour éviter la propagation du virus, car le système de santé était saturé. Rappelons que dans les communautés nordiques, ce sont les CLSC qui prodiguent les soins. Ceux qui nécessitent des soins plus importants doivent être évacués par avion.

L’école d’Ivujivik a elle aussi fermé à la mi-octobre, mais elle a rouvert progressivement en novembre, alors que celles de Tasiujaq, d’Aupaluk et d’Akulivik ont fermé en novembre. L’école de Tasiujaq est toujours fermée en raison de travaux de décontamination.

Au retour du congé de Noël, ce sont 18 écoles du Nunavik qui sont demeurées fermées. Elles n’ont ouvert leurs portes que le 31 janvier.

La Santé publique avait donné l’autorisation d’ouvrir les écoles dès le 19 janvier, mais il fallait que les enseignants qui viennent du Sud — environ 50 % des effectifs selon la directrice générale de la commission scolaire — puissent recevoir leur troisième dose de vaccin, qu’ils fassent des tests rapides avant de prendre l’avion et qu’ils fassent leur quarantaine une fois arrivés dans les villages.

La commission scolaire a donc décidé d’étirer le congé forcé. Selon Mme Keleutak, toutes les écoles sont désormais ouvertes. « Mais certains parents ont peur parce qu’il y a encore des cas de COVID dans presque tous les villages et ils sont quelques-uns à garder les enfants à la maison. »

Pénurie de personnel

À tout cela s’ajoute une pénurie de personnel qui s’aggrave d’année en année. « Lorsqu’il n’y a pas assez de profs, on jumelle des classes. Lorsque ce n’est pas possible, on ferme carrément des classes, explique Harriet Keleutak. On fait tout ce qu’on peut pour que les enfants puissent avoir les crédits et les bases dont ils ont besoin. »

Québec leur offre de l’aide, mais celle-ci n’est pas toujours adaptée à la réalité des villages nordiques. « Le gouvernement nous parle de suppléance. Mais pour nous, la suppléance, ça n’existe pas. Nos communautés sont isolées : la seule façon de se déplacer d’une communauté à une autre, c’est par avion ! Et quand le gouvernement nous dit de ramener des personnes à la retraite, on ne les trouve pas non plus ! »

Une des solutions serait d’avoir davantage d’enseignants qui viennent des communautés elles-mêmes, affirme Mme Keleutak. Présentement, ceux-ci sont généralement cantonnés aux niveaux de la maternelle à la troisième année, qui se donnent en inuktitut. Mais pour les autres niveaux, la commission scolaire fait principalement appel à du personnel de l’extérieur. Et c’est là que le bât blesse.

« Si on pouvait en avoir davantage, ça nous aiderait beaucoup », estime Mme Keleutak. Elle croit par ailleurs que si les conditions de travail accordées aux Inuits qui travaillent dans les écoles étaient égales à celles des allochtones, les candidats seraient plus nombreux. « Ça fait 40 ans qu’on se bat pour ça. Le gouvernement dit que nous sommes tous égaux, mais ça n’existe pas, ici. »