Annonce sur la « transition verte et numérique »

Une annonce aura lieu à 11 h concernant la transition verte et numérique du marché du travail au Québec. Pour l’occasion, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, sera accompagné de représentants du Conseil du patronat, de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec et de la Commission des partenaires du marché du travail.