Quoi retenir de cette fin de semaine?

Les manifestants de retour à Québec dans deux semaines

Bernard « Rambo » Gauthier, un des organisateurs de la manifestation contre les restrictions sanitaires, a invité dimanche les protestataires à quitter Québec dès la fin de la journée… pour mieux y revenir dans deux semaines lors de la fermeture du Carnaval.

Cette fin de semaine, plusieurs centaines de personnes ont manifesté dans la Capitale-Nationale pour dénoncer les mesures sanitaires visant à lutter contre la COVID-19. Samedi, le défilé de piétons et de véhicules s’étendait sur plus d’un kilomètre en milieu d’après-midi sur le boulevard René-Lévesque. Bien que le Service de police de la Ville de Québec ait procédé à une arrestation et remis une soixantaine de constats d’infraction depuis jeudi, aucun débordement violent n’a été constaté.

À Ottawa, le maire, Jim Watson, a déclaré l’état d’urgence dimanche, plus d’une semaine après le début des manifestations. Excédés, des résidents d’Ottawa ont engagé une action collective demandant des millions de dollars en dommages-intérêts et ont déposé une injonction « interdisant la continuité de la nuisance ». Plusieurs autres villes canadiennes, comme Toronto, Vancouver et Regina, résonnaient samedi au bruit des klaxons.