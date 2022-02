Valérie Plante demande un «plan de réouverture complet»

La mairesse de Montréal implore plus de prévisibilité au gouvernement québécois et à la Santé publique, pour assurer la relance de l’industrie événementielle et culturelle de la métropole.

Accompagnée d’Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal, et de Glenn Castanheira, directeur général de la Société de développement commercial Montréal Centre-Ville, Valérie Plante a demandé un « plan de réouverture complet ».

« D’autres provinces ont de la prévisibilité, mais pas le Québec. Montréal, en tant que métropole culturelle et économique, a besoin de ce plan pour pouvoir soutenir l’ensemble de son secteur », a ajouté la mairesse, qui a peur « qu’on manque le bateau » pour organiser les événements de cet été, tels que les festivals, les spectacles, mais aussi les congrès, qui réunissent des centaines de voyageurs internationaux.

« Montréal court non seulement un risque financier, mais aussi de réputation, alors que nos règles sanitaires sont plus rigides que nos compétiteurs, tout en voyant la performance de Montréal au niveau de la vaccination », estime Yves Lalumière.

En effet, d’autres villes, comme Toronto, ont dévoilé fin janvier un plan d’assouplissement graduel des mesures sanitaires. Ce n’est pas le cas à Montréal, où une cinquantaine de rassemblements en mars et avril ont déjà été annulés.

La métropole perd de sa compétitivité avec les autres villes nord-américaines, et risque d’entacher sa réputation de pôle culturel qui a pris des « décennies à se développer », déplore Glenn Castanheira.