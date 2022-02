Bernard Gauthier, un des principaux organisateurs de la manifestation contre les restrictions mises en place pour combattre la COVID-19, a invité dimanche les protestataires à quitter Québec à la fin de la journée.

Au cours d’un discours prononcé vers 13h, il les a ensuite conviés à revenir dans la Vieille-Capitale dans deux semaines, à l’occasion de la fermeture du carnaval.

« On va manifester toute la journée, nous autres, on va quitter à soir, pis on va revenir pour clore le Carnaval », a indiqué l’activiste aux centaines de personnes venues l’écouter, alors que des centaines d’autres continuaient de manifester près de l’Assemblée nationale.

« C’est un bloc d’énergie qu’on est venu chercher ce week-end, mais là, les camions, il faut comprendre que ce sont des pères pis des mères de famille qui ont besoin de travailler la semaine, mais ce week-end, on a démontré à papa Legault qu’on n’est pas des caves, on est des pères et des mères de famille qui veulent protéger leurs petits enfants », a lancé le syndicaliste sous les clameurs de la foule réunie près de la fontaine de Tourny.

Il a invité les gouvernements à réfléchir entre-temps aux revendications soulevées par les manifestants.

« On a manifesté pacifiquement, à cette heure, on s’attend à un retour d’ascenseur », a lancé Bernard Gauthier en promettant que les manifestants seront beaucoup plus nombreux dans deux semaines.

« Les médias nous avaient prêté des intentions », a-t-il déclaré en soulignant le caractère pacifique et familial de la manifestation.

Il a ajouté à la blague :

« J’étais supposé me battre avec le bonhomme Carnaval, mais le bonhomme ne s’est pas présenté dans l’octogone. »

Le discours de M. Gauthier a bien été accueilli par les manifestants rassemblés près de l’Assemblée nationale qui l’ont chaudement applaudi.

Samedi, plusieurs milliers de personnes ont manifesté à Québec pour dénoncer les mesures sanitaires visant à lutter contre la COVID-19. À un certain moment, le défilé de piétons et de véhicules s’étendait sur plus d’un kilomètre en milieu d’après-midi sur le boulevard René-Lévesque.

Le SPVQ a remis samedi une vingtaine d’autres constats d’infraction : 11 pour des violations aux règlements municipaux et 10 pour le non-respect du Code de la sécurité routière. Un homme de 31 ans qui bloquait la circulation, vers 20 h 00, a également été arrêté et son véhicule a été remorqué.

Les véhicules lourds immobilisés en bordure de René-Lévesque ont été tolérés au cours de la nuit, mais les policiers étaient aussi présents pour s’assurer « que la paix et le bon ordre soient respectés ».