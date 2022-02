Le chargement de neige à Montréal se terminera jeudi

L’opération de chargement de neige qui a débuté dimanche matin à Montréal durera quatre jours. Une telle mesure est décrétée lorsque tombent 10 à 15 cm de neige. Aujourd’hui, la Ville doit en déneiger 14.

L’opération est jugée « d’envergure » par Philippe Sabourin, porte-parole administratif de la Ville de Montréal. Plus de 2000 véhicules de déneigement ont été déployés pour couvrir 10 000 km de rues, trottoirs et pistes cyclables.

« On est dans les Jeux olympiques de Beijing, mais c’est exactement le kilométrage qu’on fait nous autres ! Montréal — Beijing, c’est 10 460 km. C’est l’occasion pour nous d’aller chercher une médaille », commente en riant Philippe Sabourin.

« Notre priorité, c’est toujours les grands axes où l’on va retrouver principalement des hôpitaux, des écoles, toutes les lignes de transport en commun. On le fait dans les premières heures du chargement de neige. Ensuite, on va dans les secteurs plus résidentiels », explique M. Sabourin.

Sur les réseaux sociaux, les citoyens se demandent pourquoi le déneigement n’a pas commencé plus tôt, juste après les chutes de neige. « Ce qu’on ne réalise peut-être pas, c’est que les employés ont commencé à travailler bien avant la tempête de vendredi. On a salé les rues, étendu de la graveluche pour faciliter les déplacements » après les chutes de pluie verglaçante, répond Philippe Sabourin.

Prendre une pause samedi était plutôt une mesure de sécurité. « C’est un marathon, pas une course de vitesse. On prend le temps de bien faire les choses, et il fallait donner du repos à nos conducteurs », ajoute l’employé de la Ville.

Pas de retard prévu

Certains arrondissements ont choisi de commencer le déneigement ce soir, à 19 h, « mais ce qui est sûr, c’est qu’en fin de journée, on sera tous au même diapason », annonce avec confiance Philippe Sabourin. « Au plus tard, jeudi, on sera rendus dans la dernière ruelle », affirme-t-il, ajoutant que les grands axes de circulation seront « complètement libres » pour le retour au centre-ville demain.

Si la Ville prévoit terminer son opération dans les temps, c’est aussi grâce à la coopération des citoyens, souligne M. Sabourin. Depuis la pandémie, le nombre de remorquages à l’heure effectués pendant le déneigement a presque diminué de moitié. On estime que chaque véhicule remorqué retarde l’opération de 10 minutes.

Les citoyens peuvent consulter l’application mobile INFO-Neige, ou le site Internet de la ville, pour suivre en direct l’état du chargement. Les collectes d’ordures se dérouleront comme prévu, même si la Ville invite les citoyens à déposer les poubelles « en bordure, près de la maison » pour ne pas bloquer le chemin des déneigeuses.

Redoux à venir

Si l’hiver a jusqu’à présent été froid et peu enneigé, un léger redoux est à venir dans les prochains jours, selon M. Sabourin. L’occasion pour les amoureux de l’hiver de profiter des patinoires, des parcs, ou encore de participer au concours de bonhommes de neige organisé par la Ville.

Le porte-parole administratif rappelle que les jeunes de moins de 17 ans peuvent emprunter de l’équipement d’hiver gratuitement dans les parcs nature.