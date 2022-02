Manifestants et touristes se partagent la rue à Québec

Des dizaines de poids-lourds sont venus gonfler le convoi anti-mesures sanitaires de Québec, samedi, pendant que des touristes continuaient à s’agglutiner, à deux pas, pour visiter le palais de Bonhomme au Carnaval.

« On est là pour la liberté de nos enfants!» En fin de matinée, et sous une étroite surveillance policière, une bordée de protestataires aux causes multiples a investi à pied le secteur de la colline parlementaire. Contre le passeport vaccinal, pour le «libre-choix», la «liberté ou contre le projet de loi caquiste visant à réformer la Direction de la protection de la jeunesse: les manifestants bardés de drapeaux du Québec, du Canada, de l’Acadie ou encore des États-Unis avaient en commun de vouloir faire du bruit.

Vers 10h, samedi, les klaxons ont commencé à rebondir dans les étroites rues de la haute-ville de la capitale. Sur le boulevard René-Lévesque, des agents du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) tentaient d’assurer une circulation fluide. «Le SPVQ est en communication avec les organisateurs», a assuré le sergent aux communications David Poitras dans un communiqué envoyé plus tôt dans la journée.

La voix enrouée, un drapeau du Québec sur l’épaule, Bruno Cossette s’est dit prêt à rester «le temps qu’il faut». Il faut faire tomber toutes les mesures sanitaires, s’est-il époumoné. «Ils humilient les non vaccinés», a ajouté l’homme, qui assure avoir ses deux doses vaccinales.

De l’autre côté de la Fontaine de Tourny, familles et touristes attendaient leur tour pour visiter les installations du Carnaval de Québec, entamé vendredi. «On n’allait pas laisser cette manifestation gâcher nos plans», a laissé tomber Matana Skoie, venue dans la Vieille-Capitale pour profiter des festivités hivernales.

D’autres détails suivront.