Les hôpitaux «mutent» aussi

Les portes de l’unité sont grand ouvertes. Dans le corridor, les soignants circulent sans l’attirail habituel d’une zone rouge. Ils portent un masque N-95 et des lunettes de protection, mais pas de visière ou la traditionnelle jaquette par-dessus l’uniforme. Ici, il règne une atmosphère de quasi-normalité — dans un monde covidien, s’entend. Pourtant, des patients atteints de la COVID-19 sont hospitalisés à l’étage, à deux pas de malades non infectés.

L’hôpital Charles-Le Moyne, à Longueuil, tente de vivre avec le virus. « C’est un changement de paradigme, dit la Dre Chantal Vallée, interniste et cheffe du département de médecine spécialisée. Ce que l’on considère comme “rouge” ici, c’est vraiment l’intérieur des chambres. C’est pas le reste de l’unité. »

Le Devoir a visité cette semaine deux départements de Charles-Le Moyne — celui de chirurgie et de médecine interne — où des malades positifs et négatifs peuvent séjourner au même moment. Seul un corridor sépare les chambres « chaudes » — identifiées par un écriteau rouge « isolement » — des froides. Du personnel est attitré à chacune des sections.

« Malheureusement, les patients qui ont la COVID, on les garde à l’intérieur de leur chambre, la porte fermée », indique la Dre Vallée. Il faut à tout prix empêcher la transmission du virus. Omicron se propage comme une traînée de poudre.

Justement, ne joue-t-on pas avec le feu en faisant cohabiter, dans une même unité, des patients positifs et négatifs ? Depuis le début de la pandémie, les malades qui souffrent de la COVID-19 sont isolés dans des zones rouges afin d’éviter d’autres contaminations. Il s’agit d’une « bonne » façon de faire, reconnaît la Dre Vallée. Mais devant le tsunami de cas positifs lors de la cinquième vague, Charles-Le Moyne a décidé de changer d’approche le 17 janvier.

« Nous aussi, on a muté ! » dit à la blague le Dr Jean-François Cloutier, otorhinolaryngologiste et chef du département de chirurgie. « Je ne sais pas jusqu’à quel point, renchérit la Dre Vallée, mais on est plus intelligents qu’on l’était initialement. » Comme le virus qui se transforme pour survivre et continuer de se propager.

Le pari des déplacements évités

Depuis la cinquième vague, beaucoup de malades atteints de la COVID-19 sont hospitalisés pour d’autres problèmes de santé. L’hôpital fait le calcul qu’il vaut mieux laisser ces patients positifs aux étages où ils ont été admis — en médecine interne ou en chirurgie — plutôt que de les transférer dans une zone rouge.

Omicron étant un variant hautement transmissible, les déplacements de patients peuvent être source de contaminations, « malgré toutes les précautions », signale le Dr Cloutier.

Le nouveau variant est entré en force dans l’établissement, et par toutes les portes possibles : les patients infectés sans le savoir, les visiteurs vaccinés et déclarés positifs ainsi que les membres du personnel contaminés par leurs enfants ou au travail. « Entre le 1er et le 6 janvier, presque tous les départements étaient en éclosion ! » dit la Dre Vallée.

Selon elle, les déplacements de patients positifs d’une unité à l’autre ont contribué à cette propagation. « On créait une chaîne d’exposition potentielle et en regardant en arrière, on réalisait que tous les employés et les patients qui avaient été en contact avec un malade infecté devenaient positifs », dit la Dre Vallée.

En mettant sur pied des unités « mixtes » (rouges et vertes), l’hôpital Charles-Le Moyne fait le pari que les patients positifs mais hospitalisés pour un autre problème de santé seront mieux servis.

« On croit qu’il y a un bénéfice pour le patient d’être soigné dans une unité où le personnel a une expertise pour sa pathologie », dit le Dr Cloutier. L’équipe de l’unité rouge a développé une spécialité en soins critiques et en problèmes respiratoires liés à la COVID-19, mais ses membres ne sont toutefois pas nécessairement à l’aise, par exemple, de prendre en charge des patients le lendemain d’une opération, explique la Dre Vallée.

D’après la médecin, ce virage permet aussi de maximiser la capacité hospitalière. Créer des unités rouges nécessite de bouger du personnel, ce qui peut réduire le nombre de lits sur un étage ou entraîner la fermeture d’une unité.

Il reste que ce modèle ne s’appliquera « jamais » aux patients immunodéprimés, comme ceux en chimiothérapie ou en hémodialyse, qui doivent demeurer dans des « zones sanctuaires » complètement vertes, souligne-t-elle.

L’hôpital de Verdun en zone rouge

À l’hôpital de Verdun, à Montréal, les patients atteints de la COVID-19 sont toujours hospitalisés dans une unité rouge située à l’étage 2 Sud. Lors du passage du Devoir cette semaine, une vingtaine de malades y séjournaient, surtout des gens âgés.

Dans le corridor, un vieil homme, frêle et le dos courbé, marchait péniblement à l’aide d’un déambulateur et avec le soutien d’une soignante. Des employés saluaient des patients qui venaient d’obtenir leur congé.

« Si le nombre d’hospitalisations continue de descendre, la prochaine étape serait de revenir à une section verte et à une section rouge au 2 Sud, mais avec un mur temporaire entre les deux zones et un circuit voué à la zone rouge », dit la Dre Pascale Dubois, spécialiste en médecine interne et cheffe du département de médecine spécialisée du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, dont fait partie l’hôpital de Verdun.

Chaque centre hospitalier gère différemment les hospitalisations durant la pandémie. À Verdun, c’est chacun son tour : les unités accueillant les patients infectés changent d’une vague à l’autre. Cette fois-ci, le département de cardiologie et de pneumologie a été désigné. Et le personnel n’a pas été épargné.

« Je ne sais pas pour les autres personnes, mais moi, je pense qu’on n’aura peut-être pas assez d’énergie pour passer au travers d’une sixième vague », dit France Massé, cheffe de l’unité et infirmière.

Catherine, une préposée aux bénéficiaires croisée dans le corridor du 2 Sud, souligne que sa cheffe a « travaillé très fort » au cours des dernières semaines comme le reste du personnel. « Elle restait jusqu’à 8 h le soir, elle passait des plateaux, elle changeait des couches parce qu’on a eu un manque de personnel », dit-elle.

Les conditions de travail sont difficiles dans l’unité rouge. Porter le masque N-95 demeure pénible, selon France Massé. « On ne peut pas boire, bien entendu, poursuit-elle. Moi, le matin, je me prends un petit verre de jus avec une pincée de sel dedans pour faire mon avant-midi. Quelque part, c’est pas normal. »

Jusqu’à tout récemment, les employés ne pouvaient pas uriner dans la zone rouge. Pour aller aux toilettes, ils devaient sortir de l’unité et passer à travers un circuit de déshabillage pour éviter de se contaminer. Un parcours trop long pour des employés débordés. « Depuis une semaine, on est ben énarvés parce qu’on peut aller aux toilettes sur l’unité ! » dit France Massé.

L’équipe connaît des hauts et des bas. « La semaine passée, on a eu beaucoup de décès, de congés célestes… C’est sûr qu’on trouve ça difficile », dit France Massé.

Maintenant, la tempête se calme. Mais la Dre Dubois demeure plus que jamais persuadée que les centres hospitaliers doivent continuer d’affiner leurs stratégies pour maximiser l’utilisation de leurs lits. Des patients qui ne souffrent pas de la COVID-19 ont besoin d’être soignés.

À l’hôpital de Verdun, on procède à davantage de remplacements de hanche en chirurgie d’un jour. « Normalement, on réservait ça aux gens de 50 ans et plus en bonne santé, dit la Dre Dubois. Là, on a étiré ça à des patients un peu plus âgés qui avaient un bon soutien à domicile et qui n’avaient pas de problèmes de santé qui nous préoccupaient. Ces gains-là qu’on a faits, on va les garder. »