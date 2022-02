Une année difficile pour d’anciens étudiants de l’Université Laurentienne

Pour la Sudburoise Morgan Barry, quitter l’Université Laurentienne fut extrêmement douloureux, et elle peine encore à s’en remettre. Comme elle, des centaines d’étudiants de l’établissement du nord de l’Ontario ont quitté la région au cours de la dernière année en raison de l’élimination brutale de près de 70 programmes à l’Université Laurentienne.

« C’était comme une mauvaise rupture amoureuse », indique la Sudburoise, qui étudie maintenant à l’Université Carleton, à Ottawa. L’annonce de l’Université, le 1er février 2021, signalant son intention de se mettre à l’abri de ses créanciers a semé l’émoi dans la communauté sudburoise, mais ce n’est qu’en avril que les étudiants ont appris la fermeture définitive de leur programme.

« Ils ont décidé de faire l’annonce juste avant les examens. J’étais tellement en mauvais état, mentalement et émotionnellement, que j’ai dû quitter deux examens », se rappelle Danielle Drescher, aujourd’hui étudiante dans le programme d’italien de l’Université de Toronto à Mississauga (UTM). « J’avais tellement une bonne relation avec beaucoup de mes professeurs. J’ai vécu un deuil en les perdant », explique Morgan Barry. Pour les étudiants, le changement d’université imprévu a occasionné une augmentation du coût de la vie, des droits de scolarité plus élevés, de l’isolement et la perte de professeurs avec qui ils avaient développé un lien.

Après une période de réflexion de seulement quelques semaines, les étudiants ont dû choisir un nouvel établissement, puis sont partis aux quatre coins de l’Ontario. Danielle Drescher et huit autres étudiants se sont inscrits à l’un des trois campus de l’Université de Toronto. Soixante-cinq étudiants ont choisi l’Université Ryerson et trente-trois autres ont commencé la session d’automne à l’Université Trent, à Peterborough. Trente étudient depuis septembre à l’Université Brock, à St. Catharines, et huit autres à l’Université Ontario Tech, à Oshawa. Les établissements affirment ne pas pouvoir associer directement le nombre important de départs de la Laurentienne aux coupes, mais le volume de transferts est supérieur à celui des années passées, a constaté Le Devoir. Dans certaines universités, le nombre de transferts a quadruplé ou quintuplé depuis l’année passée.

Communauté unique



De nombreux étudiants qui ont quitté la Laurentienne disent avoir perdu une communauté unique en son genre. « J’habitais en résidence et j’avais tellement de plaisir », se souvient Lexey Burns, qui étudie aujourd’hui à l’UTM. « Je sais que la performance est très importante à l’Université de Toronto, mais pourquoi avoir de bonnes notes si vous ne passez pas aussi un bon moment ? » ajoute celle qui a grandi dans le sud de l’Ontario.

À la Laurentienne, les professeurs donnaient leur numéro de téléphone aux étudiants, soulignent ces derniers. Isabelle Heavener, une étudiante native de Cochrane, à 400 kilomètres au nord de Sudbury, les appelait par leur prénom. Elle ne le fait pas à l’Université de Windsor, où elle est inscrite depuis l’automne, et ce, même si elle en est à sa dernière ligne droite dans le programme de sciences environnementales. « Tout est nouveau même si je suis en cinquième année », dit-elle.

En perdant cette proximité avec ses professeurs, Danielle Drescher a aussi perdu son élan. « J’étais une bien meilleure étudiante à la Laurentienne, admet-elle. À l’Université de Toronto, je me mets tellement de pression que je prends du retard sur les autres étudiants. » Morgan Barry doit pour sa part reprendre des cours qu’elle a déjà suivis parce que ses crédits n’ont pas été reconnus, dit-elle. Rien pour aider sa motivation. « Je perds des points en raison de mon manque de présence en classe, mais j’ai de bonnes notes dans les travaux puisque j’ai déjà suivi les cours », dit-elle.

Perte financière



Morgan Barry a travaillé d’arrache-pied pour être en mesure d’étudier à l’Université Carleton. Les frais d’admission additionnels se sont élevés, à eux seuls, à environ 520 $, un logement abordable est plus difficile à trouver à Ottawa et, avant son arrivée, elle n’était pas certaine de pouvoir obtenir le soutien financier du Régime d’aide financière aux étudiantes et étudiants de l’Ontario (RAFEO), dont elle bénéficiait à la Laurentienne. « J’avais deux emplois à temps plein à Sudbury pour économiser pour Carleton », raconte-t-elle.

L’aide financière du RAFEO de Danielle Drescher a été réduite de moitié lorsqu’elle a commencé à étudier à l’Université de Toronto, mais ses droits de scolarité ont presque doublé. Le coût de la vie est aussi plus élevé et elle doit reprendre trois cours, dont les deux pour lesquels elle n’a pas pu faire les examens. « L’Université de Toronto m’a proposé d’étudier une année de plus pour reprendre ces cours, mais je ne pouvais pas me le permettre financièrement, et ça aurait retardé ma remise de diplôme », explique l’étudiante.

Le départ d’étudiantes comme Danielle Drescher et Lexey Burns est une occasion manquée pour le Nord, où la rétention d’étudiants après l’obtention de leurs diplômes est source d’inquiétude, selon Neil Milner, le président du conseil d’administration de la Chambre de commerce du Grand Sudbury. Lexey Burns planifiait d’acheter une maison à Sudbury lorsqu’elle y habitait, mais elle ne sait plus si elle retournera dans le Nord. Morgan Barry, qui ne s’était jamais imaginé quitter la région, s’est surprise à beaucoup aimer Ottawa.

Le poids démographique du Nord au sein de l’Ontario diminue d’année en année depuis 1986. Certains secteurs de la région subissent une migration nette négative, « principalement de jeunes adultes », note le gouvernement provincial sur son site Web. Neil Milner croit néanmoins que la Laurentienne continuera d’attirer des gens à Sudbury. « J’ai hâte de voir la Laurentienne revenue à sa gloire des années passées », dit-il.



